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Dünya Uçağın lastiği patladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Dünya

Uçağın lastiği patladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Yeniakit Publisher
2024-08-28 13:30:00 - 2024-08-28 14:31:54
Uçağın lastiği patladı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Delta Havayolları'na ait bir uçakta yaşanan trajik olayda, uçağın lastiğinin patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Olayda bir kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Delta Havayolları'na ait bir uçakta yaşanan trajik olayda, uçağın lastiğinin patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Olayda bir kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

ABD'de Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda, Delta Havayolları'na ait bir uçağın lastiği değiştirilirken patlama meydana geldi. Olayda, Delta çalışanı ve bir müteahhit hayatını kaybetti, üçüncü bir kişi ise ağır yaralandı.
Daily Mail'in haberine göre olay, havalimanının bakım alanında sabah 5 civarında gerçekleşti. Patlamanın meydana geldiği uçak, Las Vegas'tan Atlanta'ya gelmişti ve pazar günü Tampa, Atlanta ve Las Vegas arasında dört kısa mesafe uçuşu tamamlamıştı.

Bu olay, birkaç ay önce aynı havalimanında bir Delta uçağının burun tekerleğini kaybetmesinin ardından yaşandı.

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