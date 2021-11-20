Üç Kuruş oyuncusu Cavadzade'den ahlaksız sahnelere yorum! Boğazlarına kadar çamura batmış magazin dünyası figürleri...

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RTÜK'e yüz bine yakın şikayetin geldiği Üç Kuruş dizisinin oyuncularından Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından akıllara durgunluk veren ifadeler kullandı.

Ahlaksızlığa 'sanat' dedi!

Cavadzade, gayri meşru ilişki yaşadığı Gökhan Alkan'ın, ahlaksız sahneler için kendisine yasak koyduğu iddialarını cevapladı.

Cavadzade, ekranlardaki ahlaksızlığı "sanat" diye ifade ederek, şunları söyledi:

"Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz. Bu kişi sevgilim bile olsa. Çünkü ben de aynı işi sevgiyle, tutkuyla yapıyorum. Benim yaptığım işe kimsenin karışamayacağı gerçeği gibi, ben de kimsenin işine karışamam."