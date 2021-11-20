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Medya Üç Kuruş oyuncusu Cavadzade'den ahlaksız sahnelere yorum! Boğazlarına kadar çamura batmış magazin dünyası figürleri...
Medya

Üç Kuruş oyuncusu Cavadzade'den ahlaksız sahnelere yorum! Boğazlarına kadar çamura batmış magazin dünyası figürleri...

Üç Kuruş adlı ahlaksız yapımın oyuncularından Nesrin Cavadzade, gayri meşru ilişki yaşadığı Gökhan Alkan'ın, dizideki ahlaksız sahneler için kendisine yasak koyduğu iddialarına verdiği cevapla, magazin dünyasının geldiği son rezil noktayı gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 23:58:00 - 2021-11-21 01:28:51
Üç Kuruş oyuncusu Cavadzade'den ahlaksız sahnelere yorum! Boğazlarına kadar çamura batmış magazin dünyası figürleri...

 Yeniakit.com.tr 

RTÜK'e yüz bine yakın şikayetin geldiği Üç Kuruş dizisinin oyuncularından Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından akıllara durgunluk veren ifadeler kullandı.

Ahlaksızlığa 'sanat' dedi!

Cavadzade, gayri meşru ilişki yaşadığı Gökhan Alkan'ın, ahlaksız sahneler için kendisine yasak koyduğu iddialarını cevapladı.

Cavadzade, ekranlardaki ahlaksızlığı "sanat" diye ifade ederek, şunları söyledi:

"Benim kimsenin icra ettiği sanata bir müdahalem olamaz. Bu kişi sevgilim bile olsa. Çünkü ben de aynı işi sevgiyle, tutkuyla yapıyorum. Benim yaptığım işe kimsenin karışamayacağı gerçeği gibi, ben de kimsenin işine karışamam."

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