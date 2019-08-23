0553 313 94 23

Üç ildeki görevlendirmeler sonrası PKK'nın sokak çağrısı karşılık bulmadı

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde yürütme komitesi üyesi Murat Karayılan, üç ildeki görevlendirmeler sonrası örgüt bağlantılı internet sitesinden sokak çağrısı yaptı.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:47
Üç ildeki görevlendirmeler sonrası PKK'nın sokak çağrısı karşılık bulmadı

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde yürütme komitesi üyesi "Cemal" kod adlı Karayılan">Murat Karayılan, Diyarbakır, Van ve Mardin'deki görevlendirmeler sonrası örgüt bağlantılı internet sitesinden sokak çağrısı yaptı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına sahip çıkan Karayılan'ın eylem çağrısı bölge halkınca dikkate alınmadı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın amaçları, ideolojik söylemleri ve eylemleri doğrultusundaki uygulamaları nedeniyle Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması ve bu belediyelere görevlendirme yapılmasının ardından bölücü terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileri harekete geçti.

Terör örgütünün sözde yürütme komitesi üyesi Karayılan">Murat Karayılan, terör örgütünün yayın organı olan bir internet sitesine yaptığı, bölge halkını sokağa dökmeye yönelik kaos, tehdit ve şiddet içerikli açıklaması ile görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarına sahip çıktı. Sokak eylemlerinin sadece bu üç ille sınırla kalmamasını, tüm illere yayılmasını isteyen Karayılan, alınan karara itirazlarını dile getiren tüm kesimleri de bu direnişe destek vermeye çağırdı.

Terör örgütü elebaşlarından Karayılan'ın yanı sıra örgütün diğer sözde yöneticileri de halkı sokağa davet eden çağrılar yaptı ancak bu eylem çağrıları, terörün yıllardır mağdur ettiği bölge halkında karşılık bulmadı.

Üç büyükşehire görevlendirme

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile bağlantıları ve haklarında devam eden soruşturmalar nedeniyle 19 Ağustos Pazartesi günü görevden uzaklaştırılmıştı.

Kararın ardından Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin'e Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van'a Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, belediye başkan vekili olarak görevlendirilmişti.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:47
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. örgüt elebaşı Murat Karayılan
  5. PKK'dan sokak çağrısı
  6. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Finansal Hizmetler Güven Endeksi ağustosta geriledi
    1. Finansal Hizmetler Güven Endeksi..
    2. Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 3..
    3. Türkiye'nin konuştuğu katilin ilk..
    4. Eğitim - Bir- Sen’den toplu sözleşme..
    5. Osmanlıspor, Başkent derbisi öncesi..
    6. Kaymakam Özderin’e veda yemeği
    7. İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi..
    8. Parklar Gece kartallarıyla denetlendi
    9. Leyla Atakan doğum gününde unutulmadı
    10. Çeşme’de spor festivali heyecanı
    11. Vali yardımcıları Bayburt’a veda ediyor
    12. Katil İsrail AA kameramanını alıkoydu!
    13. TOKİ evlerinin teslim süresi kaç ay..
    14. Başakşehirli gençler belediye için..
    15. Siirt’te toprağa gömülü halde el..
    16. THK, kameraları görünce şov uçuşu..
    17. Böyle vahşet görülmedi! İkisi ortadan..
    18. Yunanistan Türk azınlığa yönelik..
    19. Baykal, Meclis'te gazetecilerle sohbet..
    20. Kılıçdaroğlu Bandırma’da halka hitap..
    21. "Hz. Süleyman’ın kızıyım" diyen..
    22. Muğla'da 10 kaçak göçmen yakalandı
    23. HDP heyeti, İzmir Büyükşehir Belediye..
    24. Motosiklet ’U’ dönüşü yapan otomobile..
    25. Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü..
    26. Başkan Say, HUDER üyeleriyle bir araya..
    27. Beyazgül’den Şanlıurfa gençliğine davet
    28. STK'lerden Macron'a "Sisi'yi kınayın"..
    29. Haliliye Belediyespor’dan transfer..
    30. Sultan Alparslan'ın diyarı 948. yılı..
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    "Somut delil gösteriyoruz" dedi, Cumhurbaşkanlığına seslendi: Bu gidişat iyi gidişat değil!
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar