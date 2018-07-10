0553 313 94 23

Üç ilde FETÖ operasyonu!

Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 asker adliyeye sevk edildi.

10 Temmuz 2018 Salı 10:28
Üç ilde FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındal Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Temmuz'da Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 2'si muvazzaf, 2'si geçici görevden uzaklaştırılan, biri meslekten ihraç edilen 5 hava astsubayın emniyetteki işlemleri tmamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:28
  1. Eskişehir
  2. Balıkesir
  3. Ankara
  4. fetö
  5. FETÖ üyesi
  6. fetö'cü askerler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sela okuyan imama zulüm üstüne zulüm
    1. Sela okuyan imama zulüm üstüne zulüm
    2. Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali..
    3. Beşiktaş'ta flaş gelişme! İlhan Mansız..
    4. Mehmet Şimşek yeni kabinede olmadığını..
    5. CHP’de muhalifler delege avına çıktı
    6. Flaş! O internet adresi de..
    7. e-Devlet'ten yeni hizmetler!
    8. Darbeci FETÖ firarisi 458 asker her..
    9. Erdoğan düşmanı KTÖS’ün gerçek yüzü
    10. Araplar, Haccı Türkiye'de konuşacak!
    11. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
    12. İstanbul Bakırköy'de korkunç görüntü!..
    13. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev..
    14. Aziz Yıldırım'dan çok sert açıklama:..
    15. Başbakanlık internet sitesi,..
    16. Metin Altıok kimdir? Metin Altıok..
    17. Başkan'ın ilk adımı Rumları rahatsız..
    18. İranlı din adamından ülkeyi bölecek..
    19. WhatsApp'ta kırmızı mesaj dönemi..
    20. Hulusi Akar'ı hiç böyle görmediniz!..
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    TBMM'de büyük rezalet! Ayağa kalkmadılar
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Fotoğrafçıdan damada 'çocuk gelin' dayağı
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    Flaş! O emniyet müdürü de ihraç edildi!
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    'Erdoğan 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak'
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?
    Fuat Oktay cumhurbaşkanı yardımcısı oldu! Fuat Oktay kimdir?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti
    Devlet Başkanı Erdoğan'ın törenine gelmek için direksiyona geçti