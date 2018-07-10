Üç ilde FETÖ operasyonu!
Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 asker adliyeye sevk edildi.10 Temmuz 2018 Salı 10:28
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamındal Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Temmuz'da Eskişehir, Balıkesir ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 2'si muvazzaf, 2'si geçici görevden uzaklaştırılan, biri meslekten ihraç edilen 5 hava astsubayın emniyetteki işlemleri tmamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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