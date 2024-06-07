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Avrupa Üç dakikada bir firma iflas ediyor
Avrupa

Üç dakikada bir firma iflas ediyor

Yeniakit Publisher
2024-06-07 08:03:58 - 2024-06-07 08:03:57
Üç dakikada bir firma iflas ediyor

Almanya’da geçen yıl 176 bin şirket kapısına kilit vurdu. Her üç dakikada bir şirketin iflas ettiği açıklanırken, sanayisizleşmeye doğru hızla gidildiği belirtildi

Leibniz Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, geçen yıl 176 bin şirketin kapandığı bilgisini paylaştı.

ÜÇ SEKTÖRDE DURUM KÖTÜ

Bunun her üç dakikada bir şirketin iflas ettiği anlamına geldiği belirtilirken, en çok sanayi, inşaat ve imalat sektöründe kapanma yaşandığı belirtildi. Kapanmanın ana nedeni, şirketlerin artık ekonomik olarak yaşayabilir olmaması şeklinde açıklandı.

SANAYİLEŞMEDEN UZAKLAŞILIYOR

Yüksek enerji maliyetleri, Çin gibi ülkelerden gelen yüksek rekabet baskısı ve kalifiye işçi sıkıntısının, faaliyetlerin devamını tehlikeye attığı belirtildi. Öte yandan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği Başkanı Christoph Ahlhaus, ülkede sanayisizleşmenin koşar adım ilerlediğine dikkat çekti. Yüksek vergiden kaçınılması da istendi. FRANKFURT

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