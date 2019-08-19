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Üç büyükşehir belediye başkanlığındaki görevlendirmeler

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli:- "Devlet, demokrasiye dair ne varsa tüm duyarlılığını yitirmiştir. Bu iktidar eliyle, demokratik kurumlar tasfiye edilmeye çalışılıyor"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:10
Üç büyükşehir belediye başkanlığındaki görevlendirmeler

ANKARA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Devlet, demokrasiye dair ne varsa tüm duyarlılığını yitirmiştir. Bu iktidar eliyle, demokratik kurumlar tasfiye edilmeye çalışılıyor." dedi.

Temelli, HDP Genel Merkezi önünde İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlıklarında yapılan görevlendirmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Görevlendirmelerle, hükümetin Türkiye tarihine kara bir utanç sayfası eklediğini iddia eden Temelli, "19 Ağustos, Türkiye tarihine yeni bir sivil darbeyle geçti." ifadesini kullandı.

İktidarın, ülkeyi kayyumsuz yönetmeyecek hale geldiğini ileri süren Temelli, "Örtülü bir OHAL rejimi"nin dayatılmaya çalışıldığını savundu.

Devletin hukukunu yitirdiğini öne süren Temelli, "Devlet, anayasal bir devlet olmaktan uzaklaşmıştır. Devlet, demokrasiye dair ne varsa tüm duyarlılığını yitirmiştir. Bu iktidar eliyle, demokratik kurumlar tasfiye edilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

- "Gözaltına alınan arkadaşlarımızın da suçu yok"

PKK/KCK'ya yönelik operasyonlara ilişkin ise Temelli, "Hiçbir arkadaşımızın suçu yok. Bugün cezaevlerinde olan 5 bin arkadaşımızda olduğu gibi bugün gözaltına alınan arkadaşlarımızın da suçu yok. Tıpkı belediye başkanlarımızı görevden alırken ortaya koydukları gerekçelerde olduğu gibi uydurulmuş, hukuken yasal olarak karşılığı olmayan bir gerekçe metniyle belediye başkanlarımız görevden alındı." iddiasını dile getirdi.

Belediye başkanlarını görevden almalarda 5393 sayılı yasanın 47'nci maddesinin bahane edildiğini öne süren Temelli, bu maddenin görevden alma nedeni olamayacağını belirtti.

- "Bu saldırı sadece HDP belediyelerine değil"

Bu saldırının sadece HDP belediyelerine, HDP belediye eş başkanlarına yönelik bir saldırı olmadığına işaret eden Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu saldırı, Türkiye halklarına bir saldırıdır. Bu saldırı, demokraside rıza göstermiş, demokraside buluşmuş insanlara bir saldırıdır. Türkiye'nin her yerinde Türkiye halklarının iradesine bir saldırıdır. Alınan belediye başkanı Diyarbakır, Van, Mardin belediye başkanıdır ama saldırı, İstanbul'a, İzmir'e, Adana'ya, Mersin'e, Ordu'ya, Trabzon'adır. Türkiye'nin her yerinde seçilmişlere yönelik bir saldırıyla karşı karşıyayız. O yüzden tüm Türkiye'ye sesleniyoruz; şimdi tam da demokrasiden yana, demokratik siyasetten yana inisiyatif alma zamanıdır. Halkların, Türkiye toplumunun iradesine sahip çıkma zamanıdır. Gelin demokratik siyaset zemininde geçmişte olduğu gibi yine buluşalım."

- "Şimdi demokrasi zemininde buluşma zamanıdır"

Siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, sendikalara, insan hakları derneklerine çağrıda bulunan Temelli, "Şimdi demokrasi zemininde, demokratik siyaset zeminde buluşma zamanıdır. Asla bu zemini terk etmeyeceğiz." dedi.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın yerine atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını belediyedeki yerine geri asmasını da eleştirdi.

İmralı'daki son görüşmede teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Her türlü çözüme hazırım" açıklamasınından ardından üç büyükşehir belediyesinde görevden almaların gerçekleştiğinin hatırlatılması üzerine Sezai Temelli, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, Kürt meselesini çözmeden demokrasi meselesini çözemiyor. Bugünkü iktidar, devlet aklı çözümsüzlükten besleniyor. Bu çözümsüzlük üzerinde iktidarını sağlamlaştırmaya çalışıyor. Çözümsüzlüğün kaynağı da Kürt meselesine olan yaklaşımdır. Bugün Kürt illerine yönelik bu saldırı, bu hamlenin nedenini de burada görmek mümkün. Ya çözümden yanasınız ya çözüme karşısınız. Türkiye'de bu çok netleşmiştir. Türkiye'deki bütün siyasi yapılar bu fotoğrafa bakarak kararını vermek zorundadır."





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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:10
  1. - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

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