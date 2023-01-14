Üç boyutlu göz cerrahisi başlıyor! Göz ameliyatlarında yeni dönem

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde, Türkiye'de hiçbir Kamu hastanesinde olmayan üç boyutlu (3D) göz cerrahilerine olanak sağlayan elektronik ameliyat mikroskobu ile ameliyatlara başlandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde, Türkiye'de hiçbir Kamu hastanesinde olmayan üç boyutlu (3D) göz cerrahilerine olanak sağlayan elektronik ameliyat mikroskobu ile ameliyatlara başlandı. 3D mikroskop ile ilk ameliyatları gerçekleştiren Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Refik Oltulu Konya’nın Sesi Gazetesi’ne yeni mikroskobu değerlendirdi.

3 ALANDA KATKILAR SAĞLIYOR

Prof. Dr. Refik Oltulu, teknolojinin 3 farklı alanda katkılar sunduğunu dile getirdi. Oltulu, "Cerrahın daha ergonomik şekilde ameliyat yapmasını, asistanlar için daha iyi eğitim alma fırsatını ve hasta için ameliyat sonrası oluşabilecek zararları minimuma indirmesi açısından son derece katkılar sağlıyor” dedi.

AMELİYATLAR 3D GÖZLÜK TAKILARAK YAPILIYOR

Mikroskobun kullanım şeklinden ve özelliklerinden bahseden Oltulu, “3 boyutlu mikroskoplardaki mantık 3D teknoloji ise ile tamamen paralel ve aynı aslında. Ameliyatları 3D gözlükler takarak yapıyoruz. Mikroskoba değil, karşımızdaki ekrana bakarak ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Normal mikroskobun kullanıldığı tüm ameliyatları 3D mikroskoplar kullanarak da yapabiliyoruz. Göz arkası, göz önü ve göz tansiyonu gibi tüm göz ameliyatlarını yapabiliyoruz” açıklamalarını yaptı.

TÜRKİYE’DE İKİ TANE VAR

Kullanılan mikroskobun Türkiye’de kamu kuruluşu özelinde sadece Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde olduğunu ifade eden Oltulu; “Bizim kullandığımız cihaz Türkiye’de olan en gelişmiş cihaz. İstanbul’daki Dünyagöz hastanesinde var. Konya dışında herhangi bir kamu hastanesini hiç birinde yok. İlk bizim oldu. Türkiye’de toplam iki tane var. Yeni yeni gelişmeye başlayan bir teknoloji” dedi.

CERRAHIN PERFORMANSINI ARTIRIYOR

Mikroskobun ameliyatı yapan cerrah açısından önemli katkılar sunduğunu ifade eden Oltulu, “Çoğu mikroskop kullanan cerrahlarda boyun fıtığı oluşur. Başın devamlı olarak eğilme pozisyonu olduğu için zamanla cerrahlarda belirli sorunlar oluşabiliyor. 3D Mikroskop ameliyatlarında ise karşıya bakıldığı için daha sağlıklı bir durum oluyor cerrah için, o yüzden cerrahın performansını arttıran bir araç. Ameliyatlarda daha az yorulmuş oluyor. Daha geniş alanları da görme şansımız oluyor. Normal bir ameliyat gününde ortalama 15-16 tane ameliyat yapabiliyorum. Geçtiğimiz gün 16 tane katarakt ameliyatı yaptım. Bu tür günlerin akşamında aşarı sırt ve boyun ağrıları yaşıyordum. Ancak yeni mikroskop ile bu ağrılarım yarı yarıya azaldı. Daha ergonomik ameliyat pozisyonu sağlıyor. Oldukça memnunuz” şeklinde konuştu.

EĞİTİM İÇİN BÜYÜK AVANTAJLAR SAĞLIYOR

Mikroskobun diğer bir avantajının ise eğitim için olduğunu ifade eden Prof. Dr. Oltulu, “3D gözlüğü takan asistanlar, hocalar, ameliyatı izleyen kişiler tıpkı cerrahın gördüğü gibi görüyor. Yani cerrahın gözünden ameliyat yapımı da diyebiliriz. Eğitim açısından çok büyük bir avantaj. Önceden 2 boyutlu olarak seyredilebilirdi. 2D ve 3D arasında da eğitim açısından çok ciddi farklılıklar var. Diğer asistan cerrah arkadaşlarla daha iyi anlatımlar yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

AMELİYAT SONRASI OLUŞABİLECEK ZARARLAR MİNİMUMA İNİYOR

Hasta açısından da ciddi faydaları olduğunu söyleyen Oltulu, “Ameliyatlarda hasta gözüne sürekli ışık düşer. Uzun süren ameliyatlarda bunun retinaya zarar verme gibi potansiyelleri olabiliyor. Yeni elektronik mikroskoplarda ise normal mikroskopların kullandığı ışık enerjisinin yüzde 10’u kadarıyla görüntü sağlanabiliyor. Hastaya verme ihtimaliniz olan potansiyel zararı çok çok azaltmış oluyoruz. Normal mikroskoplarda yapılan ameliyatlarda 100 birim ışık gönderirken, 3D ameliyatlarda bu ışığın yüzde 10’u kadar ışıkla daha kaliteli görüntüler elde ediliyor. 3D mikroskobun içinde 4K kameralar bulunuyor” dedi.