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İSLAM Üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylar ne zamana denk geliyor?
İSLAM

Üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylar ne zamana denk geliyor?

Üç aylar hangi ne zaman? 2022 yılına kısa bir zaman kaldı. Pek çok kişi üç ayların ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, üç aylar ne zamana denk gelecek? Üç aylar ne zaman hangi gün başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 15:59:00 -
Üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylar ne zamana denk geliyor?

Milyonlar büyük bir özlemle Ramazan ayını bekliyor. Bu sebeple sık sık ‘Üç Aylar ne zaman?’ sorusunun cevabı da araştırılıyor. Peki, üç aylar ne zamana denk gelecek?

Üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylar ne zamana denk geliyor?

2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. 3 ayların hemen ardından gelen ilk kandil olan Regaib Kandili ise 3 Şubat 2022'de idrak edilecek.

Üç aylar nedir?

Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvimde mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

Recep ayının önemi nedir?

“Receb ayının ilk Cum’a gecesine Regâib gecesi denir. Bazı âlimlerin açıklamasına göre, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla, Yüce Allâh’a şükür için on iki rekat namaz kılmıştır.

Peygamber Efendimiz’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu Regâib gecesinde, ana rahmine düşmüş olduğuna dâir olan bir rivâyet uygun görülmemektedir. Çünkü bu gece ile Hazret-i Peygamberimizin doğumu arasındaki zaman, bu hesaba aykırı düşmektedir. Ancak Hazret-i Âmine’nin, Peygamber Efendimiz’e hâmile kaldığını bu gece anlamış olması düşünülebilir. Sebep ne olursa olsun, bu gece pek mübârek bir gecedir.

Zaten Regâib; istenilen, değeri çok olan, bağış, ihsân, ikrâm ve nefis şeyler demektir. “Râğibe” kelimesinin çoğuludur. Bu geceyi ibâdetle geçirmenin sevâbı çok büyüktür.

Bu geceyi hakkıyla idrak edebilmek için Receb ayının ilk Perşembe gününü oruçlu geçirmek, gecesinde de akşamla yatsı arasında iki rekâtta bir selâm verecek şekilde on iki rekât namaz kılmak, Allah Rasûlü tarafından tavsiye edilmiştir.

Şaban ayının önemi nedir?

Sözlükte "dağılmak, gruplara ayrılmak" anlamındaki şa'b kökünden türeyen şa'bân kamerî yılın recebden sonra, ramazandan önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dinî gelenekte önemli bir yeri olan üç ayların ikincisidir. Bu ayın İslâm'dan önce Arab-ı bâide (Âd ve Semûd) döneminde mevhâ', Arab-ı âribe devrinde va'l, 'âdil ya da â?il diye adlandırıldığı, şâban isminin hicrî takvimde yer alan diğer ay adlarıyla birlikte Arab-ı müsta'ribe döneminde kullanılmaya başlandığı, İslâmiyet'in ortaya çıktığı devirde Araplar'ın bu isimleri kullanmakta olduğu nakledilir.

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

Ramazan ayının önemi nedir?

2022 dini günler takvimi

Üç ayların başlangıcı       2 Şubat 2022

Regaib kandili                    3 Şubat 2022

Miraç kandili                      27 Şubat 2022

Berat kandili                      17 Mart 2022

Ramazan başlangıcı         2 Nisan 2022

Kadir Gecesi                      27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi              1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün               2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün               3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün               4 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi  8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün   9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün   10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün   11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün   12 Temmuz 2022

Hicri yılbaşı                         30 Temmuz 2022

Aşure günü                        8 Ağustos 2022

Mevlid kandili                    7 Ekim 2022

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