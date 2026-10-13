  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cübbeli Ahmet Hoca Nuh'un Gemisi'nin nerede olduğunu açıkladı: Orada ararlarsa ebediyen bulamazlar Sebebi herkesi şaşırttı! Kapı kollarına neden alüminyum folyo sarılmaya başlandı? O saldırı iddiası sonrası 29 ülke apar topar birleşti: “Harekete geçiyoruz” diyerek tüm dünyaya duyurdular İspanyol devinden çılgın hamle: Türk marketlerine giriyorlar, satış yapacaklar Yerli ve milli silah sistemleri korku salıyor! Türkiye’den aldıkları savaş gemisi ortalığı yıktı geçti Kanada şimdi ahlar vahlar ediyor: Ambargo koyup vermemişlerdi, Türkiye kendisi üretip 25 ülkeye sattı Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket! Türkiye'den 30 tane uçak alacaklardı: 'Yetmez' deyip kapımıza dayandılar IMF'den Türkiye tahmini ve enflasyon açıklaması! İşlemci fiyatlarında zam dalgası: Intel’de artış yüzde 20’ye ulaşıyor
Dünya
7
Yeniakit Publisher
Filistinlilerin tapuları da yok ediliyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Filistinlilerin tapuları da yok ediliyor!

İsrail saldırılarında büyük yıkıma uğrayan Gazze’de on binlerce Filistinli, mülkiyet haklarını koruma mücadelesi veriyor.

#1
Foto - Filistinlilerin tapuları da yok ediliyor!

Filistinlileri topraklarından sürgün etmeye çalışan İsrail, Gazze'yi devasa bir moloz yığınına çevirdi. Üç yıldır İsrail saldırılarında hayatta kalmaya çalışan on binlerce Filistinli, şimdi başka bir krizle boğuşuyor.

#2
Foto - Filistinlilerin tapuları da yok ediliyor!

Financial Times'a göre, satış sözleşmesi ve ruhsat gibi mülkiyet belgeleri yıkılan yapıların altında kalan Filistinliler, bölgenin yeniden inşası öncesinde arazilerinin kendilerine ait olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.

#3
Foto - Filistinlilerin tapuları da yok ediliyor!

Ancak Gazze'nin büyük bir bölümü yıkıldığı için belgeleri toplamakta güçlük çekiyorlar. Bu nedenle arazilerin kime ait olduğunun belirlenmesi zorlaşıyor.

#4
Foto - Filistinlilerin tapuları da yok ediliyor!

. İsrailli Haaretz gazetesine konuşan İsrail askerleri ise, Gazze Şeridi'nde içinde sivillerin bulunduğu binaların tahliye edilmeksizin "bombalanması" yönünde talimat aldıklarını ve saldırılar sonucu yüzlerce Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını itiraf etti.

#5
Foto - Filistinlilerin tapuları da yok ediliyor!

Askerler, onlarca sivilin kasten öldürüldüğünü belirti. Bir İsrail askeri "Gazze'de çok sayıda sivilin yaşadığı binalar yerle bir edilip yüzlerce insan öldürüldüğünde dehşete düştüğümü hatırlıyorum" dedi. İsrail'in telefonların şarj edildiği çadırı hedef alması sonucu ise 4 kişi hayatını kaybetti.

#6
Foto - Filistinlilerin tapuları da yok ediliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaycı Paşa’dan FETÖ artığı sözde akademisyene tepki Yunan ağzıyla kime hizmet ediyorsun!
Gündem

Yaycı Paşa’dan FETÖ artığı sözde akademisyene tepki Yunan ağzıyla kime hizmet ediyorsun!

Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, 365’te kaleme aldığı yazıda, Yunan Kathimerini Gazetesi’nde Isabella Bournas isimli bir Yunan yazar..
En çok tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?
Gündem

En çok tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği 10 ülke! İçlerinde Müslüman ülke var mı?

Dünya genelinde polise ve resmi makamlara kaydedilen tecavüz vakalarının nüfusa oranı üzerinden hazırlanan liste dikkat çekici sonuçlar orta..
Cemil Tugay, Özgür Özel'in ‘sütü bozuk’ hakaretine cevap verdi
Gündem

Cemil Tugay, Özgür Özel'in ‘sütü bozuk’ hakaretine cevap verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye transferi sonrası Tarihi Şato'da düzenlenen kritik zirvenin ardından Özgür Özel'i..
O ilimizde dolu sürprizi! Yollar dakikalar içinde beyaza büründü
Yerel

O ilimizde dolu sürprizi! Yollar dakikalar içinde beyaza büründü

Kilis’te yağmurun ardından aniden bastıran dolu, kentte yolları kısa sürede beyaza bürüdü.
Yeni Parti ve CHP katılmadı, İzmir meclisi toplanamadı! Dertleri İzmir değil, kavga gürültü kargaşa…
Gündem

Yeni Parti ve CHP katılmadı, İzmir meclisi toplanamadı! Dertleri İzmir değil, kavga gürültü kargaşa…

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı birinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Ak Parti’ye katılmasını hazmedeme..
Bakanlar Gürlek ve Çiftçi’den randevu talep ettiler! 63 Kafkas STK’sı soydaşları için ayakta
Gündem

Bakanlar Gürlek ve Çiftçi’den randevu talep ettiler! 63 Kafkas STK’sı soydaşları için ayakta

Türkiye’de faaliyet gösteren 63 Kafkas Derneği ve federasyon, Kafkasya ve Suriye’den Türkiye’ye iltica eden soydaşların sorunlarının çözümü ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23