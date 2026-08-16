Uber ve Pony.ai’den Avrupa’ya binlerce sürücüsüz taksi

Uber, sürücüsüz ulaşım alanındaki büyüme planlarına Pony.ai ile devam ediyor. İki şirket arasında yapılan yeni ortaklık kapsamında Avrupa yollarına binlerce tamamen otonom robotaksi çıkarılacak.

İş birliğinin daha sonraki dönemde Orta Doğu ülkelerine de genişletilmesi hedefleniyor.

TEKNOLOJİ PONY.AI’DEN, YOLCU AĞI UBER’DEN

Ortaklık kapsamında Pony.ai, Seviye 4 otonom sürüş teknolojisini ve robotaksi operasyonlarındaki deneyimini sağlayacak. Uber ise araçları kendi uygulamasına entegre ederek rezervasyon, ödeme ve yolcuya erişim süreçlerini yönetecek.

Bazı ülkelerde robotaksi filolarının günlük işletilmesi ve bakım süreçleri yerel filo ortaklarına bırakılabilecek. Böylece Pony.ai, Uber’in geniş kullanıcı ve dağıtım ağından yararlanarak yeni pazarlara daha hızlı ulaşabilecek.

İLK DURAK AVRUPA’DA DÖRT ŞEHİR

Pony.ai robotaksilerinin ilk aşamada Avrupa’daki dört şehirde hizmet vermesi planlanıyor. Ancak şirketler, hangi şehirlerin seçildiğine ve araçların ne zaman yollara çıkacağına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Orta Doğu’daki genişleme planının hangi ülkeleri kapsayacağı ve bölgedeki operasyonların başlangıç takvimi de açıklanmadı.

ÇİN’İN DÖRT ŞEHRİNDE ÜCRETLİ HİZMET VERİYOR

Pony.ai hâlihazırda Çin’in dört şehrinde ücretli robotaksi hizmeti sunuyor. Şirket, teknolojisini Çin dışındaki pazarlara taşımak için bir yılı aşkın süredir Uber ile çalışmalar yürütüyor.

İki şirket, yılın başında Mate Rimac’ın desteklediği otonom robotaksi girişimi Verne ile de iş birliği yapmıştı. Verne, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de robotaksi hizmeti başlatmaya hazırlanıyor.

UBER OTONOM ARAÇ OPERASYONLARINI BÜYÜTÜYOR

Uber’in sürücüsüz ulaşım yatırımları Pony.ai ortaklığıyla sınırlı değil. Şirket, büyük otonom araç filolarının yönetimi, bakımı ve servis süreçleri için Oro Mobility adlı yeni bir birim kurdu.

Uber ayrıca Lucid tarafından üretilen araçlar ile Nuro’nun geliştirdiği otonom sürüş sistemlerini bir araya getiren kendi robotaksi programını da genişletiyor.