U21 Milli Takımı Kazakistan'la berabere kaldı
U21 Milli Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edemedi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Kari A Hovdanum, Andrew Christiansen, Dan Petur Pauli Hojgaard
Türkiye: Emre Bilgin, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ahmetcan Kaplan, Emre Kaplan (Ravil Tagir dk. 69), Kartal Kayra Yılmaz, Emirhan İlkhan (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Doğuhan Aral Şimşir (Doğucan Haspolat dk. 59), Umut Güneş (Gökdeniz Bayrakdar dk. 46), Enis Destan (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 46), Ali Akman
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Kazakistan: Danil Ustimenko, Lev Skvortsov, Sagi Sovet, Adilbek Zhumakhanov, Sultan Sagnayev, Stanislav Basmanov (Abylaikhan Nazymkhanov dk. 70), Daniyar Ussenov (Andrey Ulshin dk. 80), Ivan Sviridov (Askar Satyshev dk. 63), Damir Kassabulat, Meirambek Kalmyrza, Dinmukhamed Karaman (Yerkebulan Seidakhmet dk. 80 ?)
Teknik Direktör: Kairat Nurdauletov
Kırmızı kart: Damir Kassabulat (Kazakistan)
Sarı kartlar: Sultan Sagnayev, Yerkebulan Seidakhmet (Kazakistan), Ali Akman (Türkiye)
Aday kadroda değişiklik
Ümit Milli Takımın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde Danimarka ile oynayacağı maçın aday kadrosundan sarı kart cezalısı durumuna düşen Ali Akman, sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Aydın ve Polat Yaldır çıkarıldı.