0553 313 94 23

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan:

ORDU (İHA) –Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık alımı, 21 Ağustos itibariyle başlamış oldu.

06 Eylül 2019 Cuma 17:12
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan:

ORDU (İHA) –Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık alımı, 21 Ağustos itibariyle başlamış oldu. Bugün itibariyle de, o tarihten itibaren fındıklarını veren üreticilerimizin hesaplarına 11.2 milyon TL bedelleri yatmış oldu” dedi.


Ordu’da 21 Ağustos tarihinde başlayan TMO’nun fındık alımı devam ederken, mahsullerini satan üreticilerin hesaplarına paraları bugün itibari ile yatmaya başladı. Üreticiler, Giresun kalite fındıklarını 17, levant kalite fındıklarını ise 16 buçuk liradan satmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 700 üreticinin hesabına toplam 11.2 milyon TL yatırıldığını açıkladı.



700 üreticinin hesabına 11.2 milyon TL yatırıldı


Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, ödenmeye başlanan paraların üreticiler için oldukça önemli olduğunu belirterek, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık alımı, 21 Ağustos itibariyle başlamış oldu. Bugün itibariyle de, o tarihten itibaren fındıklarını veren üreticilerimizin hesaplarına 11.2 milyon TL bedelleri yatmış oldu. Bu önemliydi, yaklaşık 10 gün sonra hesaplara paraları yatmış oldu. Bu tarihte ödenen paralar üreticilerimiz için önemli çünkü üreticilerimiz bahçeden yeni çıktı, bu paraya da ihtiyaçları vardı. Ödemeler yattı, üreticilerimiz hesaplarından paralarını çekecekler” dedi.



“Serbest piyasada fiyatlar düştü, TMO’ya ilgi arttı”


Soydan, serbest piyasada gün geçtikçe düşen ve bugün itibariyle 14 lira civarında seyreden fındık fiyatlarının, TMO’ya olan ilgiyi daha da arttırdığına değinerek, “Üreticilerimizde ilgi ve alaka fazlalaştı. Özellikle serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesinden dolayı TMO’ya yoğunluk daha da arttı. Buradaki üreticilerimiz ve personelle görüştüğümüzde alımların normal bir şekilde devam ettiğini gördük, üreticilerimiz de bu alımlardan memnun. Günlük getirdikleri fındıklarını yüksek oranlar veriyorlar” şeklinde konuştu.


Soydan, geri dönme olaylarının nem oranının yüksek olmasından kaynakladığını belirterek, üreticilerin mahsullerini daha iyi kurutmaları gerektiğini ifade etti.



“Serbest piyasa fiyatlarına baktığımız zaman, iyi ki TMO var diyoruz”


TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO’nun devrede olmaması durumunda serbest piyasa fiyatlarının, şimdikinden daha da düşük olabileceğine dikkat çekerek, “TMO fındık almamış olsa, bugün daha kötü rakamları serbest piyasada konuşmuş olacaktık. Serbest piyasada 16 liradan başlayan fiyatlar bugün itibari ile 14 liraya ve hatta daha altına düştü. Bu olumlu bir fiyat değil. Serbest piyasa koşulları üreticiye cevap vermiyor, üreticinin hakkını ve emeğini vermiyor. O yüzden TMO’nun devreye girmesi önemliydi ve bu sene hasat döneminden önce gerçekleşmiş oldu” ifadelerine yer verdi.


Ordu’da şuanda Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerinde alımların sürdüğünü hatırlatan Soydan, 9 Eylül itibariyle de Gölköy, Kumru, Akkuş, Kabataş ilçelerinde de alımların başlayacağını sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnönü Belediyesi gençler için çalışıyor
    1. İnönü Belediyesi gençler için çalışıyor
    2. Ordu’da suç örgütü çökertildi
    3. Konya’da otomobil bariyerlere çarptı
    4. Altının kilogramı 276 bin 640 liraya..
    5. Vali Bilmez gazetecilerle bir araya..
    6. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme..
    7. Gömülü diş ameliyatı sonrası dikkat..
    8. Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    9. TAJEV kadın sağlığı için Ordu’da
    10. Gündemi sarsacak gelişme! İdlib'e..
    11. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    12. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    13. Diyanet eğitim görevlisi alımı DİB..
    14. ABD'den Türkiye'ye '100 milyar..
    15. Fatih'te elektrik akımına kapılan kişi..
    16. Fatih’te elektrik akımına kapılan işçi..
    17. Kangal’da kapanan okullar velileri..
    18. İdlib'deki siviller, rejim ve Rusya'yı..
    19. ABD'nin kapatıldı dediği terör..
    20. Bakan Ersoy ‘RTÜK Medya Buluşmaları’na..
    21. Çarşamba’da trafik kazası: 1 yaralı
    22. Vali Recep Soytürk’ün 2019-2020 Eğitim..
    23. Aranan hırsızlık zanlısı kovalamaca..
    24. İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3..
    25. Şentop ve Pakdemirli yerli ve milli..
    26. Bafra Belediyesinden okullarda..
    27. Liderlerden eski Zimbabve Devlet..
    28. TBMM Başkanı Şentop ile Bakan..
    29. Kocaeli merkezli kaçak sigara..
    30. Filistin'in tanınmasını sağlamıştı! O..
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim