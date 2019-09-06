TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan:

ORDU (İHA) –Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık alımı, 21 Ağustos itibariyle başlamış oldu. Bugün itibariyle de, o tarihten itibaren fındıklarını veren üreticilerimizin hesaplarına 11.2 milyon TL bedelleri yatmış oldu” dedi.

Ordu’da 21 Ağustos tarihinde başlayan TMO’nun fındık alımı devam ederken, mahsullerini satan üreticilerin hesaplarına paraları bugün itibari ile yatmaya başladı. Üreticiler, Giresun kalite fındıklarını 17, levant kalite fındıklarını ise 16 buçuk liradan satmaya başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 700 üreticinin hesabına toplam 11.2 milyon TL yatırıldığını açıkladı.

700 üreticinin hesabına 11.2 milyon TL yatırıldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, ödenmeye başlanan paraların üreticiler için oldukça önemli olduğunu belirterek, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık alımı, 21 Ağustos itibariyle başlamış oldu. Bugün itibariyle de, o tarihten itibaren fındıklarını veren üreticilerimizin hesaplarına 11.2 milyon TL bedelleri yatmış oldu. Bu önemliydi, yaklaşık 10 gün sonra hesaplara paraları yatmış oldu. Bu tarihte ödenen paralar üreticilerimiz için önemli çünkü üreticilerimiz bahçeden yeni çıktı, bu paraya da ihtiyaçları vardı. Ödemeler yattı, üreticilerimiz hesaplarından paralarını çekecekler” dedi.

“Serbest piyasada fiyatlar düştü, TMO’ya ilgi arttı”

Soydan, serbest piyasada gün geçtikçe düşen ve bugün itibariyle 14 lira civarında seyreden fındık fiyatlarının, TMO’ya olan ilgiyi daha da arttırdığına değinerek, “Üreticilerimizde ilgi ve alaka fazlalaştı. Özellikle serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesinden dolayı TMO’ya yoğunluk daha da arttı. Buradaki üreticilerimiz ve personelle görüştüğümüzde alımların normal bir şekilde devam ettiğini gördük, üreticilerimiz de bu alımlardan memnun. Günlük getirdikleri fındıklarını yüksek oranlar veriyorlar” şeklinde konuştu.

Soydan, geri dönme olaylarının nem oranının yüksek olmasından kaynakladığını belirterek, üreticilerin mahsullerini daha iyi kurutmaları gerektiğini ifade etti.

“Serbest piyasa fiyatlarına baktığımız zaman, iyi ki TMO var diyoruz”

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO’nun devrede olmaması durumunda serbest piyasa fiyatlarının, şimdikinden daha da düşük olabileceğine dikkat çekerek, “TMO fındık almamış olsa, bugün daha kötü rakamları serbest piyasada konuşmuş olacaktık. Serbest piyasada 16 liradan başlayan fiyatlar bugün itibari ile 14 liraya ve hatta daha altına düştü. Bu olumlu bir fiyat değil. Serbest piyasa koşulları üreticiye cevap vermiyor, üreticinin hakkını ve emeğini vermiyor. O yüzden TMO’nun devreye girmesi önemliydi ve bu sene hasat döneminden önce gerçekleşmiş oldu” ifadelerine yer verdi.

Ordu’da şuanda Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerinde alımların sürdüğünü hatırlatan Soydan, 9 Eylül itibariyle de Gölköy, Kumru, Akkuş, Kabataş ilçelerinde de alımların başlayacağını sözlerine ekledi.