TZOB Başkanı Bayraktar'dan "çiğ süt fiyatları artırılmalı" çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ulusal Süt Konseyinin kısa sürede toplanarak yeni çiğ süt fiyatını belirlemesi gerektiğini belirterek, "Süt fiyatı sabit olmasına rağmen, yem fiyatları sürekli artış gösteriyor. Süt fiyatları acilen artırılmalı, üreticide en düşük fiyat 2 lira 80 kuruş olmalıdır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, çiğ süt fiyatlarının Ulusal Süt Konseyince belirlendiğine dikkati çekti.

Fiyatın 15 Kasım 2019'dan itibaren brüt 2 lira 30 kuruş olarak belirlendiğini, daha sonra yapılan toplantıda da bu fiyatın Aralık 2020'ye kadar sabitlendiğini anımsatan Bayraktar, bugün itibarıyla üreticinin eline 2 lira 13 kuruş geçtiğini aktardı.

- "Çözüm bulunamazsa, hayvanlar kesime gidecek"

Bayraktar, dövize bağlı girdi maliyetlerinde artış yaşanırken, üretici fiyatlarının sabit kalamayacağına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal Süt Konseyi en kısa zamanda yeni fiyat belirlemek için bir araya gelmelidir. Maliyetlerdeki artışlar üreticilerimizin zor durumda kaldığını açıkça ortaya koymaktadır. Süt fiyatları acilen artırılmalı, üreticide en düşük fiyat 2 lira 80 kuruş olmalıdır. Bu soruna çözüm bulunamazsa, üreticilerimiz üretimden kopacak, hayvanlar kesime gidecektir."

Türkiye'deki üreticilerin düşük fiyatla satış yaptığının altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:



"Temmuz itibarıyla dünya ülkelerindeki çiğ süt fiyatlarına bakıldığında, Arjantin ve Uruguay gibi meraya dayalı ucuz maliyetli üretim yapan ülkelerden sonra en ucuz çiğ süt fiyatının Türkiye'de olduğu görülmektedir. Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki çiğ süt fiyatlarıyla, ülkemizdeki çiğ süt fiyatları karşılaştırıldığında, 100 litre süt AB ülkelerinde ortalama 32,5 avroya satılırken, bizde 27,24 avroya satılmaktadır. Süt üreticilerimiz, Letonya ve Litvanya'dan sonra en düşük fiyata süt satan üretici konumundadır."

