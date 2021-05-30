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Eğitim TYT sınavının fizik konuları nelerdir?
Eğitim

TYT sınavının fizik konuları nelerdir?

Mayıs ayına sonuna gelmemizle birlikte eğitim öğretim döneminin de sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Üniversiteye geçecek öğrenciler, TYT sınavının fizik konuları araştırmakta. Peki, TYT sınavın fizik konuları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 22:59:00 - 2021-05-30 23:14:29
TYT sınavının fizik konuları nelerdir?

2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. YKS sınavının bilindiği gibi 3 oturumdan oluşmaktadır. Bunlar, TYT, AYT ve YDT sınavlarıdır. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

TYT sınavın fizik konuları nelerdir?

1-Fizik Bilimine Giriş

2-Madde ve Özellikleri.

3-Basınç ve Kaldırma Kuvveti.

4-Isı, Sıcaklık ve Genleşme.

5-Hareket.

6-Dinamik.

7-İş, Güç ve Enerji.

8-Elektrik ve Manyetizma.

9-Optik

10-Dalgalar

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