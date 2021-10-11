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Eğitim TYT 140 puanla YKS 2. tercihler başladı mı? YKS 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak?
Eğitim

TYT 140 puanla YKS 2. tercihler başladı mı? YKS 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

YKS sınav sonuçları sonrası TYT baraj puanı olan 150 ve üzerinde puan alan adaylar ÖSYM tarafından YKS yerleştirme ve ek yerleştirme sonrası bir programa kayıt yaptırmaya hak kazandı. YKS 1 ek yerleştirme sonrası daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da müjdesini verdiği ÖSYM tarafından da detayları paylaşılan YKS 2. ek yerleştirme tercihleri için gözler bir kez daha ÖSYM’de. Peki ÖSYM YKS 2. ek tercih yerleştirme kılavuzunu yayınladı mı? YKS 2. ek tercihler ne zaman başlıyor? 140 puanla tercihler başladı mı, 2021 YKS 2. ek tercih ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 08:42:00 -
TYT 140 puanla YKS 2. tercihler başladı mı? YKS 2. ek yerleştirme ne zaman başlayacak?

140 TYT puanı ek yerleştirme kılavuzu. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarından sonra ÖSYM YKS 1. ek tercih sürecini başlattı. 20-23 Eylül tarihleri arasında ek yerleştirme başvuruları alındı. YKS ek yerleştirme sonuçlarının 1 Ekim tarihinde açıklanmasının ardından herhangi bir Yükseköğretim Kurumu'na yerleşmeye hak kazanan adaylar Üniversite kayıtlarını 4-7 Ekim tarihleri arasında tamamlayacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler bu kez YKS 2. ek yerleştirme takvimine çevridi. 

YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak?

YKS 2. ek tercihlerin alınacağı tarih hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı ancak ÖSYM Başkanı Halis Aygün Üniversitelere ek yerleştirme kayıtlarının alınmasının ardından 2. ek tercih sürecinin başlayacağını duyurmuştu. Üniversite kayıtlarının 7 Ekim'de tamamlanmasından sonra 11 Ekim'de YKS 2. ek tercihlerin alınması bekleniyor.

YKS 2. ek tercih nasıl yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, YKS ek tercihleri ile ilgili açıklama yaptı. İşte Aygün'ün açıklaması; "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. ""İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek." YKS 2. ek yerleştirme kılavuzu için tıklayın.

2021 YKS 2. ek yerleştirmede en küçük puan kaç? ÖSYM YKS 2. tercih puan şartı var mı?
2021 YKS 2. ek yerleştirmede en küçük puan kaç? ÖSYM YKS 2. tercih puan şartı var mı?

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2021 YKS 2. ek yerleştirmede en küçük puan kaç? ÖSYM YKS 2. tercih puan şartı var mı?

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