Twitter'dan Threads’e engel

Geçtiğimiz haftalarda Meta’nın Instagram entegrasyonlu yeni sosyal medya platformu Threads yayına alındı. Bununla birlikte Twitter rakibi uygulama büyük bir ilgi gördü. İlginin karşılığı olarak da iki platform arasındaki rekabet de gün geçtikçe arttı. Buna bağlı olarak bugün, Twitter tarafından Threads’a yeni bir kısıtlama getirdiği belli oldu. İşte detaylar!

Twitter rakibi olarak geçtiğimiz haftalarda erişime açılan Threads fazlasıyla ilgi gördü. Platfom, bir hafta içerisinde 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bununla birlikte Twitter ve Threads arasındaki rekabet de artış gösterdi.

Bugün ortaya çıkan haberlere göre Twitter, arama sonuçlarında Threads bağlantılarını engelledi. Söz konusu bilgiler, Twitter’da “url.threads.net” araması yapanların karşısına hiçbir sonuç çıkmadığını ifade ediyor.

Normalde böyle bir arama yapıldığı zaman Threads bağlantısı bulunan her Tweet kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak bu durum bir engelleme olduğu iddiasını öne sürüyor. Söz konusu konuyla ilgili Twitter ve Elon Musk tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.

Buna rağmen Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın yeni platformu oldukça sert bir şekilde eleştirdiğini de hatırlatmak gerekiyor. Buna ek olarak Musk, Meta’yı yasal işlem başlatmak üzerinde tehdit dahi etti. Bu nedenle de birçok kişinin meydana gelen kısıtlama olayının kasıtlı olarak yapıldığını düşünmesi normal.

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Elon Musk’ın yanı sıra Twitter’ın yeni CEO’su Linda Yaccarino, Musk gibi paylaştığı tweet’lerde Twitter’ın vazgeçilmez olduğunu öne sürdü. Ayrıca platformda her şeyin yolunda olduğunu da ekledi.

"Twitter’da gerçek benliğiniz olabilirsiniz. Twitter topluluğunu siz kurdunuz, yeri doldurulamaz, burası sizin kamusal alanınız. Sık sık taklit ediliyoruz ancak Twitter topluluğu asla kopyalanamaz."