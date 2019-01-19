Twitter'da skandal güvenlik açığı! Kişisel bilgilerinizi açık ediyor

Popüler sosyal medya platformu Twitter, skandal bir hata ile gündemde.

Oluşan yeni hata ile, Android platformundaki Twitter kullanıcılarının özel tweetleri ve hesap ayarlarında yapılan özel değişiklikler ortaya çıkmış durumda. Ayrıca hatanın bütün kullanıcıları etkilemediği, sadece Android cihazlar üzerinden e-posta değişikliği gibi özel ayarlar yapan kullanıcıları etkilediği bildirildi.

Sadece Android cihazlarda oluştu

Bu hatadan etkilenen kullanıcıların özel tweetleri, yaptıkları e-posta değişiklikleri ve tarihleri gibi bir çok özel kalması gereken bilgi ortaya çıktı. Bu sorundan masaüstü ve iOS cihazların etkilenmediğini, sadece Android cihazlarda oluştuğu bildirildi. Bu gün hata giderilmiş olsa da, Twitter yetkilileri “Tweetlerinizi koruyun” özelliğinin geçici olarak devre dışı bırakılmasının faydalı olacağını vurguladı.

Tweetlerini korumaya alanların dışında hatadan etkilenenler arasında 3 Kasım 2014 tarihi ile Ocak ayı arasında Android cihazlar üzerinden e-posta adresi değiştirenlerin olduğu rapora eklendi.

Bu hataya maruz kalan kullanıcıların herhangi bir özel bilgisinin, bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilmediğini ancak her ihtimale karşı mevcut şifrelerin değiştirilmesi gerektiği önerildi.