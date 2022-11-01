Twitter'da "mavi tik" ücreti belli oldu! İşte Twitter da mavi tik nasıl alınır? Twitter mavi tik başvurusu

Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter'ı satın alma sürecini tamamlayıp perşembe günü dizginleri ele almasının ardından, sosyal medya platformunun sorunlarıyla ilgili fazla mesai yapmıştı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Musk, mavi tik için ayda 8 dolar ödeneceğini söyledi. Musk söz konusu fiyatın ülkelerin satın alma güçlerine göre ayarlanacağını duyurdu.

Musk aylık 8 dolarlık ücretle yanıt, bahsetme ve aramada öncelik, daha uzun video ya da ses dosyası paylaşma imkanının da olacağını söyledi.

Musk, Twitter’ı satın alır almaz şirketin CEO’su dahil dört üst yöneticiyi gönderirken, açıklamalarıyla Twitter’da birçok değişiklik getireceğinin sinyalini vermişti.

Twitter’ın halihazırda ‘Twitter Blue’ isimli 4,99 dolar ücretli ve şu an sadece ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’da geçerli aylık abonelik sistemi var. Abonelikte, ‘yayımlanmış tweetleri düzenleme’ ve ‘reklamsız Twitter’ gibi özellikler bulunuyor.

Twitter mavi tik nedir?

Twitter mavi tik, kamuoyunun ilgisini çekebilecek hesaplarda kişinin tek ve orjinal bir hesaba sahip olduğunu gösteren onay sistemidir. Bu sistemde Twitter kullanıcı adının hemen sağ kısmında mavi simgeli bir rozet yer alır. Onay rozetleri yalnızca Twitter tarafından veriliyor ve rozeti farklı yöntemlerle profiline yerleştirmek isteyenlerin hesapları tamamen askıya alınabiliyor.



Twitter da mavi tik nasıl alınır?



Twitter'da hesap doğrulatma yaparak kısa süre içinde mavi tik alabilir ve hesabınızı onaylı hale getirebilirsiniz. Twitter'da onaylanmış hesapların herkese açılmasının ardından, artık standart kullanıcılar da mavi tik alabiliyor. Elbette bunun için belirli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor.

TWITTER'DA MAVİ TİK NASIL ALINIR?

Mavi tik için Twitter'dan başvuru yapılabiliyor.

Twitter'da mavi tik almak için de e-posta hesabı ve telefon numarası ile onaylanmış bir hesaba sahip olunmalı. Bunun yanı sıra Twitter tarafından sunulan kategorilerden birinde yer alınması gerekiyor.

Bilgileriniz temel yeterlilikleri karşılıyorsa profil kısmından 'Ayarlar ve Gizlilik' öğesini seçin. Ardından 'Hesabın' bölümünden 'Hesap bilgileri'ne gidin. Daha sonra 'Onaylama İsteği'ni seçerek başvuruda bulunulabilir.

Twitter'da mavi tik için istek gönderme

Twitter'da onaylanmış hesap alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Twitter'ın talep ettiği maddeler şu şekilde:

Eksiksiz kişisel bilgiler

Onaylanmış e-posta adresi

Onaylanmış telefon numarası

Profil fotoğrafı

Kapak fotoğrafı

Doğum günü bilgisi

Web sitesi bilgisi

Gizlilik ayarının "herkese açık" şeklinde tanımlanması

Yukarıdaki maddeler eksiksiz şekilde tamamlandığında sıra hesabı doğrulatma talebine geliyor.

Twitter mavi tik başvurusu: Konu ile ilgili yeni açıklamaları haberimizde paylaşacağız.