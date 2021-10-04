Twitter'da erişim sorunu patlak verdi

Kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar arasında yer alan WhatsApp, Facebook ve Instagram'da dünya genelinde bir çökme yaşandı. Kullanıcılar girmeye çalıştığı uygulamalara saatlerdir erişim sağlayamıyor.

WhatApp ve Facebook'tan açıklama

Konuyla ilgili olarak WhatApp'tan yapılan ilk açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin WhatsApp ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız. İşleri normale döndürmek için çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa sürede buraya bir güncelleme göndereceğiz. Sabrınız için teşekkürler!" ifadelerine yer verildi.

Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone ise, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" ifadesini kullandı.

Twitter da çöktü

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın ardından sosyal medya platformu Twitter'dan da kötü haber geldi. Twitter'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar, 'yanıtla' kısmına giremiyor.