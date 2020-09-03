Twitter'a yeni özellik

Her geçen gün bünyesine yeni bir özellik ekleyen dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, şimdi de kullanıcılarının, tweetlerin kaç kez alıntılandığını ve alıntılarda neler yazıldığını görebilmesini sağlayan yeni bir özellik yayınladı. Henüz mobil uygulama için yayınlanan özellik ile birlikte kullanıcılar, herhangi bir retweet ve beğeni sayısının dışında alıntılanma sayısını da görebilecek.

Twitter şirketi, resmi Twitter Destek hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, söz konusu özelliği ilan etmiş oldu. Bundan sonra Twitter kullanıcıları hem bir tweetin kaç kez alıntılandığını görüntüleyebilecek, hem de tüm alıntıları tek bir sayfada görüntüleme imkanına sahip olacak.