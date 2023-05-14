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Dünya Twitter, Türkiye'deki bazı içerikleri engelledi
Dünya

Twitter, Türkiye'deki bazı içerikleri engelledi

Yeniakit Publisher
2023-05-14 19:27:00 -
Twitter, Türkiye'deki bazı içerikleri engelledi

Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'nin talebi üzerine, bazı içerikleri engellediğini duyurdu. İşlemin, mahkeme kararları doğrultusunda yapıldığı açıklandı.

Sosyal medya platformu Twitter, Türkiye'nin talebi üzerine, bazı içerikleri engellediğini duyurdu. İşlemin, mahkeme kararları doğrultusunda yapıldığı açıklandı.

ABD merkezli sosyal medya platformu, erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararlarına uygun olarak Türkiye'deki bazı içeriklerin erişimine engel getirdi.

Açıklama Twitter'ın Küresel Hükümet İşleri hesabından yapıldı.

Engellenen bazı içeriklerin ait olduğu hesap sahiplerinin de Twitter politikası gereği işlem hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.
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Twitter, erişime engellenen içeriklerin neler olduğuna dair ise bilgi vermedi.

Kaynak: TRT Haber

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