Twitter 'Türkiye devlet görevlisi' adımını attı

Twitter'ın geçen günlerde 'Devlete bağlı hesapları tespit etmek için çalışmalarımızı genişletiyoruz' başlığı ile duyurduğu karar doğrultusunda müdahale ettiği ülke sayısını 21'e yükseltmişti.

Kararda, yeni sistemde dışişleri bakanları, kurumsal oluşumlar, büyükelçiler ve resmi sözcüler gibi hükümet yetkilileri etiketleneceği kaydedilmişti.

Bugün ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un hesaplarının yanı sıra bir dizi Türk yetkili ve kurum hesabının daha 'Türkiye devlet görevlisi' olarak etiketlendiği fark edildi.

Yetkililerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Twitter, geçen ağustos ayında ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'den bazı resmi hesapları 'etiketlemişti.' Ancak medya alanında, Rusya ile Çin'in medya kuruluşları 'devlet destekli' diye etiketlenirken, BBC, Voice of Amerika, Deutsche Welle gibi batı medya kuruluşları bu etiketlemeden muaf bırakılmıştı.