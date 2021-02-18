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Teknoloji Twitter 'Türkiye devlet görevlisi' adımını attı
Teknoloji

Twitter 'Türkiye devlet görevlisi' adımını attı

Sosyal medya platformu Twitter; Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İletişim Başkanı Altun ve diğer bir dizi Türk yetkili ve kurumun hesaplarını 'Türkiye devlet görevlisi' olarak etiketledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 03:50:00 -
Twitter 'Türkiye devlet görevlisi' adımını attı

Twitter'ın geçen günlerde 'Devlete bağlı hesapları tespit etmek için çalışmalarımızı genişletiyoruz' başlığı ile duyurduğu karar doğrultusunda müdahale ettiği ülke sayısını 21'e yükseltmişti.

Kararda, yeni sistemde dışişleri bakanları, kurumsal oluşumlar, büyükelçiler ve resmi sözcüler gibi hükümet yetkilileri etiketleneceği kaydedilmişti.

Bugün ise Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un hesaplarının yanı sıra bir dizi Türk yetkili ve kurum hesabının daha 'Türkiye devlet görevlisi' olarak etiketlendiği fark edildi.

Yetkililerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Twitter, geçen ağustos ayında ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin'den bazı resmi hesapları 'etiketlemişti.' Ancak medya alanında, Rusya ile Çin'in medya kuruluşları 'devlet destekli' diye etiketlenirken, BBC, Voice of Amerika, Deutsche Welle gibi batı medya kuruluşları bu etiketlemeden muaf bırakılmıştı.

 

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