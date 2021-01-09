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Dünya Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı
Dünya

Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 02:35:00 - 2021-01-09 02:49:34
Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı.

Trump'ın hesabı askıya alındı

Sosyal medya platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı.

Twitter'dan açıklama

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Twitter'ın, halkın seçilmiş yetkililerin ve dünya liderlerinin sesini duymasına olanak sağladığının altı çizilerek, "Ancak son yıllarda, liderlerin hesaplarının bizim kurallarımızdan daha üstün olmadığını ve Twitter'ı şiddeti yaymak için kullanamayacaklarını net bir şekilde belirttik. Politikalarımız ve uygulanma şekilleri hakkında şeffaf davranmayı sürdüreceğiz" bilgisi paylaşıldı.

12 saatlik askıya almıştı

Twitter, çarşamba günkü Kongre baskınının ardından Trump'ın hesabını 12 saatliğine askıya almış ve şiddete teşvik eden paylaşımların sürmesi durumunda hesabın kapatılacağını duyurmuştu.

 

Yemin törenine katılmayacağını açıkladı

Donald Trump son olarak Twitter hesabından seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

Joe Biden bu açıklamanın ardından, "Gelmemesi iyi bir şey, o, ülke için utanç kaynağı.'' ifadelerini kullanmıştı.

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