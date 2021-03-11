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Teknoloji Twitter spaces nasıl kullanılır?
Teknoloji

Twitter spaces nasıl kullanılır?

Twitter Spaces nedir? soruları Twitter’nın Clubhouse benzeri bir özelliği olan Spaces’ı devreye sokacak olması nedeniyle merak edilmeye başlandı. Twitter'ın Spaces sesli sohbet özelliği için geri sayım sürerken, Twitter spaces nasıl kullanılacağı da bir diğer mer edilen konulardan. Peki Twitter spaces nasıl kullanılır? Twitter spaces özelliği nedir? Twitter spaces ne zaman kullanılacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-11 11:03:00 -
Twitter spaces nasıl kullanılır?

Twitter, son dönemlerin en çok konuşulan uygulaması ve sadece davetle girilebilen Clubhouse benzeri özelliği için çalışmalarını sürdürüyor. Twitter, Spaces adı verilen özellik için halihazırda test uygulamalarına başlamıştı. Herkese açık olacak Spaces için ise şirketten tarih geldi. Şirketin aktardığına göre, son testleri yapılan Spaces, Nisan ayında herkesin kullanımına açılacak. Twitter'ın BETA olarak yayımlanan sürümünde gizli bir özellik keşfedildi. Twitter'ın "Bahşiş Kutusu" Tip Jar adını verdiği özellikle Spaces yayıncılarına para kazanma imkanı sağlıyor. Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal ve Venmo gibi bağış uygulamalarıyla entregre gözüken sisteme göre takipçiler istedikleri kişiye para verebilecekler.

Twitter’da Spaces özelliği sesli konuşma nasıl olacak?

Whatsapp kullanıcıları görüntülü konuşmayı 8 kişi ile gerçekleştirebiliyor. Twitter Spaces özelliği ile sadece iki kullanıcı veya bir grup içerisinde sunmaya hazırlanıyor. Bunun yanında sesli sohbeti başlatmış olan bir kullanıcı, oluşturacağı özel bağlantı sayesinde diğer kullanıcıları sohbete dahil edebilecek. Bu sayede sohbete dahil olan kullanıcılar, kimi zaman konuşmacı veya dinleyici olarak seçilebilecek. Henüz test aşamasında olan Spaces'ın ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

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