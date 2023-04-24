Twitter sahte hesaba sarı tik verdi

Elon Musk’ın Twitter’ı devralmasının ardından yapılan değişiklerden biri de mavi tik uygulaması. Mavi tik kullanımını ücretli hâle getiren Elon Musk, sahte ve gerçek hesapların ayırt edilebilmesi için ise sarı tik uygulamasını kullanıma başladı.

Sahte Disney hesabı sarı tik sahibi oldu

Yeni uygulamada, altın ya da sarı tik sahibi hesaplar Twitter tarafından onaylanmış resmi kuruluşlar olarak nitelendiriliyor. Twitter’ın profiline sarı renkli onay rozeti eklediği hesabın ise sahte olduğu ortaya çıktı. Bu karmaşanın nedeni ise henüz açıklanmış değil.

Bir Twitter kullanıcısı tarafından fark edilen durumda sahte bir Disney hesabına yanlışlıkla sarı tik verildiği ortaya çıktı. Blue for Business sistemi ile verilen sarı tik’in @DisneyJuniorUK hesabı tarafından nasıl alındığı bilinmiyor. Bahsi geçen hesap ise bu süreçte askıya alınmış durumda.

Onay işareti alan Twitter hesabının takipçi sayısı kısa süre içerisinde 1.400’ten 4.700’ün üzerine çıkmayı başardı. Bu durum, hesapların doğrulanmış olmasının takipçi sayısına etkisini gözler önüne seriyor. Twitter ise bu sahte hesaba kısa süreliğine de olsa onay vererek büyük bir hata yapmış oldu.

Twitter, normal durumlarda kurumsal onay rozetlerini aylık 1.000 dolar karşılığında sunuyor. Ayrıca şirketin sahip olduğu her bir ek hesap için de 50 dolar talep ediyor. Twitter ise Disney tarafından herhangi bir başvuru gelmediği hâlde bu sahte hesabı bir şekilde onaylamış görünüyor.

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Yapılan bu hatadan sonra Twitter’ın nasıl bir önlem alacağı ise merak konusu. Sosyal medya platformunda bunun gibi hatalı bir şekilde sarı tik alan başka hesaplar da olabileceği düşünülüyor. Twitter ise yapılan bu yanlışlığın ardından onay verdiği hesapları bir daha kontrolden geçirecektir.