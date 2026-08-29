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Spor CANLI ANLATIM: Galatasaray - Göztepe
Spor

CANLI ANLATIM: Galatasaray - Göztepe

Yeniakit Publisher
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CANLI ANLATIM: Galatasaray - Göztepe

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşma Galatasaray 1 - 1 Göztepe skoruyla devam ediyor.

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Galatasaray 1 - 1 Göztepe

33' GOL! Roland Sallai Sallai'nin serbest vuruşta yaptığı vuruş Davinson'a çarparak ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.

30' Sara'nın uzaktan şutunda top yandan auta gitti.

28' Sallai'nin sağ taraftan ortasına Osimhen iyi yükseldi ancak kafa vuruşunda top kaleye yönelmedi.

16' GOL! N. Dismas Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunu Henrique arka direğe aşırttı. Boş pozisyonda kalan Miroshi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

15' Gabriel Sara Gol pozisyonu Sara sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma kafayla uzakalaştırdı

10' Savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Henrique karşı karşıya kaldı. Henrique'nin vuruşu üstten auta gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı.

5' Galatasaray maça baskılı başlayan taraf. Göztepe, oyunu kendi yarı alanında kabul ediyor.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda Okan, Efkan, Henrique, Janderson.

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