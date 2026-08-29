CANLI ANLATIM: Galatasaray - Göztepe
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Karşılaşma Galatasaray 1 - 1 Göztepe skoruyla devam ediyor.
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Galatasaray 1 - 1 Göztepe
33' GOL! Roland Sallai Sallai'nin serbest vuruşta yaptığı vuruş Davinson'a çarparak ağlara gitti ve skor 1-1 oldu.
30' Sara'nın uzaktan şutunda top yandan auta gitti.
28' Sallai'nin sağ taraftan ortasına Osimhen iyi yükseldi ancak kafa vuruşunda top kaleye yönelmedi.
16' GOL! N. Dismas Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunu Henrique arka direğe aşırttı. Boş pozisyonda kalan Miroshi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
15' Gabriel Sara Gol pozisyonu Sara sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında topu savunma kafayla uzakalaştırdı
10' Savunmanın arkasına atılan pasa hareketlenen Henrique karşı karşıya kaldı. Henrique'nin vuruşu üstten auta gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havaya kalktı.
5' Galatasaray maça baskılı başlayan taraf. Göztepe, oyunu kendi yarı alanında kabul ediyor.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda Okan, Efkan, Henrique, Janderson.