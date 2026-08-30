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Yüksek yayılma riski sürüyor Batı Nil virüsü ülkeyi esir aldı

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AA Giriş Tarihi:

Yüksek yayılma riski sürüyor Batı Nil virüsü ülkeyi esir aldı

Yunanistan'da Batı Nil virüsünün yaz aylarında daha yoğun görüldüğü ve yüksek dolaşım döneminin genellikle haziran ortası veya sonundan eylül ortası veya sonuna kadar sürdüğü belirtildi.

#1
Foto - Yüksek yayılma riski sürüyor Batı Nil virüsü ülkeyi esir aldı

Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Hijyen ve Epidemiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Gkikas Magiorkinis, katıldığı televizyon programında, virüsün enfekte kuşlardan sivrisineklere, sivrisineklerden de insanlara geçtiğini, insandan insana bulaşmadığını söyledi.

#2
Foto - Yüksek yayılma riski sürüyor Batı Nil virüsü ülkeyi esir aldı

Bu yıl, virüs dolaşımının geçen seneye göre daha yüksek olduğunu aktaran Magiorkinis, virüsün yaz aylarında daha yoğun görüldüğünü dile getirdi.

#3
Foto - Yüksek yayılma riski sürüyor Batı Nil virüsü ülkeyi esir aldı

Magiorkinis, son yıllarda vakaların coğrafi dağılımında değişiklik görüldüğüne dikkati çekerek özellikle Doğu Attika’da daha fazla vaka kaydedildiğini bildirdi.

#4
Foto - Yüksek yayılma riski sürüyor Batı Nil virüsü ülkeyi esir aldı

Doğu Attika’daki artışın, bölgenin kırsal özellikleriyle bağlantılı olabileceğini belirten Magiorkinis, enfekte kuşların bulunduğu alanlarda sivrisineklerin virüsü insanlara taşıyabildiğini ifade etti. Magiorkinis, virüse yakalananların büyük bölümünün hastalığı belirtisiz veya hafif semptomlarla geçirdiğini, yaklaşık her 140-150 enfeksiyondan birinde ise ağır klinik tablo ortaya çıktığını kaydetti.

#5
Foto - Yüksek yayılma riski sürüyor Batı Nil virüsü ülkeyi esir aldı

Magiorkinis, Attika Bölge Yönetiminin de virüsle mücadele kapsamında Doğu Attika’da yaklaşık 10 bin dönümlük alanda gece ilaçlamalarının artırılmasına karar verdiğini söyledi.

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