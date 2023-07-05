Twitter rakibi Threads'den ilk paylaşım

Meta, sosyal medya dünyasını Facebook ile başka bir seviyeye taşıdı. WhatsApp ve Instagram gibi güçlü platformlara sahip şirket, yeni bir platform ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Konsept itibariyle Twitter rakibi olması beklenen Threads artık bazı kullanıcılar için yayında.

Threads, 6 Temmuz’da erişime açılıyor

Fenomen insanı Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra başlattığı birçok uygulama ile kullanıcıların eleştiri hedefine yerleşti. Geçtiğimiz günlerde olay olan Tweet görüntüleme sınırlaması, birçok kişiyi çileden çıkardı. Meta, Twitter rakibi Threads platformunu Mark Zuckerberg, Netflix , Gary Vee ve Instagram’ın başkanı Adam Mosseri için yayında.

Threads Google Play Store’da görüntülenmesinin ardından App Store’da da yerini aldı ve çıkış tarihi olan 6 Temmuz’u beklemeye başladı. Mark Zuckerberg, Netflix , Gary Vee özel erişimle ilk paylaşımlarını yaptı. Instagram ile oldukça benzer tasarımlara sahip olan Threads aslında onun bir uzantısı gibi de isimlendirilebilir.



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Paylaşılan ilk görsellerde Instagram kullanıcı adınızı Threads platformunda da kullanabileceğinizi, Instagram takipçilerinize erişebileceğinizi ve sohbetler ile etkileşim haline geçebileceğiniz belirtilmiş. Uygulamanın logosuna baktığımızdaysa sanki Instagram kullanıcı adlarının önünde yer alan “@” işaretine bir gönderme var gibi görünüyor.

Genel olarak ifade etmek gerekirse platform, aslında Facebook ve Instagram uygulamalarının harmanlanmış hali olacak diyebiliriz. Facebook ve Instagram da bulunan kitlelerin Threads platformunda buluşması ve Twitter’da olduğu gibi belirli konular hakkında herkese açık sohbetler gerçekleştirmesi hedefleniyor.