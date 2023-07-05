  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü ekonomist, hükümetin "dolar" planını açıkladı! Bu yapılacak

Böylelerinin bu topraklarda yeri yok! Rapçi küstaha büyük şok

Bölgeden resmen fışkırıyor! Altının petrol denizi olduğu açıklandı! Cudi ve Gabar'ı katlıyor

Milyonlar bu haberi bekliyordu! Maaş zamlarıyla ilgili AK Parti'den son dakika açıklaması geldi

AK partili isim memur maaşlarını açıkladı

Mücahid, mütefekkir, gönül ehli, Şehid Sedat Yenigün’ü rahmetle anıyoruz! Yâdında mı doğduğun günler sen ağlardın, gülerdi âlem...

Kimse aklımızla alay etmesin! Baba oğul Koç'lar Külliye'de

Motorlu Taşıtlar Vergisi tüm araçlarda iki katına çıktı!

Davut Gül duyurdu: Yasaklandı

CHP ve İyi Parti esnafa karşı! Suspus oldular: Bakanlık AYM'de sözlü savunma yapacak
Sosyal Medya Twitter rakibi Threads'den ilk paylaşım
Sosyal Medya

Twitter rakibi Threads'den ilk paylaşım

Yeniakit Publisher
2023-07-05 22:41:00 -
Twitter rakibi Threads'den ilk paylaşım

Meta, uzun süredir beklenen Twitter rakibi Threads platformunu bazı özel kullanıcılar için açtı. İşte ilk paylaşımlar.

Meta, sosyal medya dünyasını Facebook ile başka bir seviyeye taşıdı. WhatsApp ve Instagram gibi güçlü platformlara sahip şirket, yeni bir platform ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Konsept itibariyle Twitter rakibi olması beklenen Threads artık bazı kullanıcılar için yayında.

Threads, 6 Temmuz’da erişime açılıyor

Fenomen insanı Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra başlattığı birçok uygulama ile kullanıcıların eleştiri hedefine yerleşti. Geçtiğimiz günlerde olay olan Tweet görüntüleme sınırlaması, birçok kişiyi çileden çıkardı. Meta, Twitter rakibi Threads platformunu Mark Zuckerberg, Netflix , Gary Vee ve Instagram’ın başkanı Adam Mosseri için yayında.

Threads Google Play Store’da görüntülenmesinin ardından App Store’da da yerini aldı ve çıkış tarihi olan 6 Temmuz’u beklemeye başladı. Mark Zuckerberg, Netflix , Gary Vee özel erişimle ilk paylaşımlarını yaptı. Instagram ile oldukça benzer tasarımlara sahip olan Threads aslında onun bir uzantısı gibi de isimlendirilebilir.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Paylaşılan ilk görsellerde Instagram kullanıcı adınızı Threads platformunda da kullanabileceğinizi, Instagram takipçilerinize erişebileceğinizi ve sohbetler ile etkileşim haline geçebileceğiniz belirtilmiş. Uygulamanın logosuna baktığımızdaysa sanki Instagram kullanıcı adlarının önünde yer alan “@” işaretine bir gönderme var gibi görünüyor.

Genel olarak ifade etmek gerekirse platform, aslında Facebook ve Instagram uygulamalarının harmanlanmış hali olacak diyebiliriz. Facebook ve Instagram da bulunan kitlelerin Threads platformunda buluşması ve Twitter’da olduğu gibi belirli konular hakkında herkese açık sohbetler gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23