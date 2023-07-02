Twitter rakibi Bluesky rekor kırdı

Elon Musk tarafından alınan şok bir karar ile Twitter’da günlük görüntüleyebileceğiniz tweet sayısı kısıtlanmıştı. Twitter kurucusu tarafından geliştirilen yeni nesil sosyal medya platformu Bluesky ise kullanıcı sayısında rekor rakamlara ulaştı. Bunun üzerine platform, yeni kayıtları askıya aldıklarını açıkladı.

Bluesky yeni kayıt almayı bıraktı

Twitter’ın günlük görüntülenebilecek tweet sayısına sınırlama getirmesi, kullanıcıları yeni bir platform arayışına itti. Bluesky’a yönelik talep beklenenden fazla olunca, platforma yeni kayıt alımı durduruldu. Bluesky kaydı için hala bir davet kodu gerektirse de, yeni kullanıcı sayısı platformda beklenmedik yük yarattı.

Şirket tarafından yayınlanan gönderide, “Ekibimiz performans sorunlarını çözmeye devam ederken Bluesky kayıtlarını geçici olarak durduracağız. Davet kodlarının işlevselliği devam ettiğinde sizi haberdar edeceğiz” dedi. Ayrıca çok yakın zamanda daha fazla kullanıcıyı beta sürümüne alacaklarını dile getirdi.

Bluesky “rekor düzeyde yüksek trafik” ile karşı karşıya olduğunu kabul etti. Bu zorlukların üstesinden gelmek için platform, mobil uygulama güncellemeleri ile performansı artırmayı amaçlıyor. Öte yandan iOS uygulamasının, zaman zaman sorunlar yaşansa da, daha sorunsuz bir deneyim sunduğu bildirildi.

Ayrıca bir başka Twitter rakibi olan Mastodon, kullanıcı sayısında önemli bir artış yaşadığını bildirdi. Şirket tarafından rakamlar açıklanmasa da, sosyal medya takip platformları tek bir günde 25 binden fazla yeni hesap açıldığını fark etti.

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Twitter kullanım sınırı şu anda bu şekilde:

Doğrulanmış hesaplar günde 10.000 gönderi okumakla sınırlanacak

Doğrulanmamış hesaplar günde 100 gönderi okuyabilecek

Yeni doğrulanmamış hesaplar ise 500 gönderi okuyabilecek.