Twitter neden reklam veremeyecek?

Sosyal Medya Yasası gereğinde yabancı menşeili ve 1 milyondan fazla kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulamalarının Türkiye’ye temsilcilik açması zorunlu tutuldu. Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok uygulamaları temsilcilik açarken Twitter, Periscope ve Pinterest uygulamaları henüz böyle bir karar almış değiller.

7253 sayılı yasa gereğince ülkemizde temsilcilik açmayı kabul etmeyen uygulamaların reklam verilmesi yasaklanacak. “1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren yasanın 3’ncü aşaması olan “Reklam Yasağı” Resmi Gazete’de yayımlanarak bu yasak ilan edildi.

Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise konuya dair şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin; verilerini, gizliliğini ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye’de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Dileriz ki hala temsilcisini bildirmeyen Twitter ve Pinterest de ivedilikle gerekli adımları atarlar. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağların bant genişliğinin daraltılması en son istediğimiz yol. Taciz, istismar, iftira ve hak ihlalleri bir özgürlük değil suçtur! Hiç kimsenin bu ve benzeri suçları özgürlük kisvesi altında işlemesine asla müsaade etmeyeceğiz.”