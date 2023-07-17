Twitter, içerik oluşturucuları paraya boğacak

Twitter artık içerik oluşturuculara, gönderilerine verilen yanıtlarda sunulan reklamlardan elde edilen reklam gelirinden pay ödeyeceğini duyurdu.

Twitter Blue'ya abone olan ve son 3 ay boyunca her ay 5 milyondan fazla tweet gösterimi kazanan kullanıcılar katılmaya hak kazanıyor.

İlk turda kullanıcılara 5 milyon dolar ödenecek

Elon Musk'a göre, içerik oluşturucu ödemelerinin ilk turu toplam 5 milyon dolar olacak ve Şubat ayından itibaren kümülatif olarak yapılacak. Bu ödemeler Stripe aracılığıyla yapılacaktır.

Bazı büyük içerik üreticilerinin Twitter'da paylaştıklarına bakılırsa, bu ödemeler oldukça yüksek. Yaklaşık 750.000 takipçisi olan yazar Brian Krassenstein, Twitter'ın kendisine 24.305 dolar ödediğini iddia ediyor.

Twitter'ın ödemeleri tweet gösterimlerine göre belirleniyor. Babylon Bee yazarı Ashley St. Clair (710.000 takipçi) 7.153 dolar kazandığını ve Şubat'tan Temmuz'a kadar yaklaşık 840 milyon gösterim yaptığını söyledi.

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Bu da onun oranını yaklaşık 0,0085 CPM (mille başına maliyet) ya da milyon gösterim başına 8,52 dolar yapıyor. Bireysel CPM'lerin kullanıcıdan kullanıcıya değişip değişmediği net değil.

Para kazanma şartlarında net kurallar bulunuyor

Bu program aracılığıyla ne tür içerik oluşturucuların para kazanabileceği konusunda sınırlamalar var. Twitter'ın içerikten para kazanma standartlarına göre, cinsel içerikten para kazanılamayacak.

Twitter ayrıca içerik oluşturucuların "piramit şemaları veya hızlı zengin olma şemaları" (size bakıyoruz, kripto spam göndericileri), şiddet, suç teşkil eden davranışlar, kumar veya uyuşturucu ve alkolle ilgili içeriklerden" para kazanmasına da izin vermeyecek. Bir içerik oluşturucunun telif hakkı kendisine ait olmayan bir içerikten para kazanmaya çalışması da kırmızı bayraktır.

Twitter içerik üreticilerine 5 milyon dolar öderken, şirket kısa bir süre önce Musk'ın devralması sırasında işten çıkarılan çalışanlara ödenmeyen 500 milyon dolarlık kıdem tazminatı çekleri nedeniyle dava edildi. Twitter ayrıca ofis alanlarının kirasını da ödeyemedi.