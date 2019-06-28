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Twitter harekete geçti... Hedef Trump mı?

Sosyal medya ağı Twitter, platformun ilkelerini ihlal eden siyasi kişi ve liderlerin gönderilerine uyarı etiketi ekleyecek.

28 Haziran 2019 Cuma 06:08
Twitter harekete geçti... Hedef Trump mı?

Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, bundan böyle siyasi kişi ve önemli liderlerin, istismar, taciz ve şiddet tehditleri içeren mesajları doğrudan silinmek yerine bu gönderilere uyarı etiketi konulacak.

Açıklamada, uyarı etiketinin üzerine tıklandığında söz konusu kullanıcının hangi Twitter ilkesini ihlal ettiğine dair bilgilendirme çıkacağı, bir gönderinin (tweet) tamamıyla silinmesinin kamu çıkarına uymadığına inanıldığı için böyle bir yola gidildiği belirtildi.

Geçmiş Tweet'leri kapsamıyor

Uyarı etiketlerinin 100 binden fazla takipçisi olan her hükümet yetkilisi, siyasi aday ve benzeri kişilerin hesabına uygulanacağı ve geçmiş tweet'leri kapsamayacağı kaydedildi.

Twitter'ın bu politika değişikliğinin ardından, Amerikan basınında Başkan Donald Trump'ın birçok ülkeye karşı Twitter'dan paylaştığı mesajlarının böyle bir eyleme yol açmış olabileceği yorumları yapıldı ancak, Twitter'dan özellikle tek bir kişinin böyle bir değişikliğe neden olmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından zaman zaman İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere tehditler savurduğu mesajların yanı sıra Müslümanlar ve eski çalışanlarının da aralarında olduğu bazı kişi ve gruplara yönelik hakaret içeren paylaşımlarla tepki çekiyor.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 05:07
  1. TRUMP
  2. ABD
  3. twitter

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