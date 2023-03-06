Twitter çöktü mü? Küresel ölçekte sorun yaşanıyor

Binlerce Twitter kullanıcısı, bugün akşam saatlerinde başlayan ani bir erişim problemi nedeniyle, hem mobil hem de tarayıcı üzerinden platforma ulaşamadığını söylüyor. Kimi kullanıcı ise hesaplarına erişebildiğini, fakat uygulama içerisinde bazı aksaklıklar olduğunu dile getiriyor.

Bugün akşam sonra başlayan bir takım problemler nedeniyle hem mobil hem de tarayıcı tarafındaki kullanıcıların büyük bir kısmı uygulamaya erişemediklerini, bir diğer kısmıysa yapılan paylaşımların yenilenmediğini veya gelen yorumların gözükmediğini dile getiriyor.

Downdetector verilerine baktığımızdaysa, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin buraya da yansıdığını görüyoruz. Ayrıca sorun yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada meydana geldiği anlaşılıyor. Şu an için Twitter’ın konuyla alakalı açıklama yapması bekleniyor.