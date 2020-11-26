Twitter Çin'e sessiz kaldı, tepki yağdı!

Son günlerde Çin devlet medyası, Çin'in koronavirüs pandemisinin küresel hafızasını şekillendirmeye yönelik son girişim olan "koronavirüsün Wuhan'da ortaya çıkmadığı" iddiasına geri dönüş yaptı.

Koronavirüsle ilgili başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere “yanlış bilgi” aktardığı düşünülen tüm paylaşımlara uyarı etiketi ekleyen Twitter'ın, Çin yönetimine bağlı bir hesabın paylaşımı karşısında sessiz kalması tepkilere sebep oldu. Kullanıcılar Twitter’ı “Çin propagandası” yapmakla suçluyor.

People’s Daily China isimli hesaptan yapılan paylaşımda, "Mevcut tüm kanıtların Kovid-19'un Wuhan'da ortaya çıkmadığını, ancak ithal edilen ambalajlı donmuş gıda ürünleri aracılığıyla Çin'e gelmiş olabileceğini gösteriyor" denildi.

Sosyal medyada tanınmış kişiler Twitter’ın bu paylaşımı uyarı etiketi işaretlememesine tepki gösterirken, bunun apaçık bir “Çin komünist propagandası” olduğunu belirtildi.

Kaynak: star.com.tr