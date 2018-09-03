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Twitter bomba özelliğini açıkladı!

Twitter CEO Dorsey attığı bir tweette, Twitter'a yeni bir özellik geleceğinin müjdesini verdi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:34
Twitter bomba özelliğini açıkladı!

Facebook ve Instagram'dan sonra, şimdi de Twitter'a kimlerin online olduğunu görebilme özelliği geliyor. Twitter CEO'su Jack Dorsey yaptığı bir açıklamada, mikroblog platformunun yakında ilgi çekici güncellemeler alacağının haberini verdi.

 

Twitter'ın Ürün Müdürü Sarah Haider de tweet attı 

Sarah Haider: "Twitter'a kullanıcıların hoşuna gidecek yeni özellikler katmak istedik. Biz buradaki sohbet ortamını daha fazla hissettirmek için bazı kaba özellikler ile oynuyoruz. Bunlardan birisi online durumunuzun görünürlüğü ve diğeri de atılan tweetlerin daha kolay okunma özelliği. Fikirlerimiz hala deneme aşamasında." sözlerine yer verdi. 

Twitter, bu yeni özellikleri sınırlı sayıdaki kullanıcıların hizmetine sundu. Henüz bu testin raporları sonuçlandırılmış değil ve ayrıca şirketin bu özellikleri tüm kullanıcıların hizmetine sunup sunmayacağı kesinlik kazanmış değil.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:34
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