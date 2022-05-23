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Gündem TV'lerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak sahte ilaç satışı!
Gündem

TV'lerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını kullanarak sahte ilaç satışı!

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, bazı televizyon kanallarında ilaç satışı yapılmasına dikkat çekerek, "TV'lerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ile sahte ilaç pazarlanıyor." uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 22:30:00 - 2022-05-23 22:39:53

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uğurlu, bazı uydu kanallarında usulsüz ilaç pazarlaması yapıldığına dikkat çekti.

"TV'lerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı kullanılıyor. Doktoru İbrahim Saraçoğlu'nu öne sürerek sahte ilaç satışı yapıyorlar." diyen Uğurlu, yetkilileri önlem almaları konusunda uyardı.

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