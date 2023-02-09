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Dünya TV'de türkü çaldığı için göklere çıkarılan Yunan kadar değiller ama... Açlıktan kırılan Afgan halkı Türkiye için para topladı, miktar az olduğu için özür diledi
Dünya

TV'de türkü çaldığı için göklere çıkarılan Yunan kadar değiller ama... Açlıktan kırılan Afgan halkı Türkiye için para topladı, miktar az olduğu için özür diledi

Afganistan'da Taliban yönetiminin ardından Afgan halkı da kendi çabalarıyla Türkiye için yardım topluyor: “Elimizden bu kadar geliyor, özür dileriz.”

Yeniakit Publisher
2023-02-09 17:04:00 - 2023-02-09 17:07:45

Televizyonda türkü çaldığı için Yunanistan bir anda göklere çıkarılmıştı. İsrail de bir kaç yardım grubu gönderdiği için kahraman ilan edilmişti. Sadece Katar 10 bin prefabrik ev gönderdiği halde ekşi sözlük gibi seküler Türk platformlarda Araplar ve ortadoğulu halklar, İsrail ve yunanlara karşı aşağılandı.

Afganistan'da Taliban yönetiminin ardından Afgan halkı da kendi çabalarıyla Türkiye için yardım topladı. Seküler kesimin asla görmeyeceği bu hareket müslümanlar için yüreklerde dokunaklı bir sada bıraktı...

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