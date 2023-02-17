TV dizileri yayınlarına ne zaman başlayacak? Böyle duyurdu...

Televizyon dizileri, yüzyılın en sarsıcı deprem felaketinin yaşanmasının ardından yayınlarına ara vermişlerdi. Elinde stok bölüm bulunan pek çok dizinin yer aldıkları özel kanalların normal yayın akışlarına geri dönmeyi planladıkları, TRT'nin ise bir süre daha dizi yayınlamayacağı öğrenildi.

Yüzyılın en sarsıcı ve yıkıcı iki deprem felaketinin ardından televizyon dizileri yayınlarına ara vermişlerdi. Birçok dizi, bu hafta çekimlerine yeniden başlamıştı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz hafta yayın olmadığı için birçok dizinin şu anda stok bölümleri bulunuyordu.

TELEVİZYON DİZİLERİ YAYIN HAYATINA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Özel kanalların önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren dizi yayınlarına yeniden başlama planları bulunuyor. TRT'nin ise bir süre daha dizi yayınlamayı düşünmediği öğrenildi.