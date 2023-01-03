Tuzu kuru Acun Ilıcalı'dan skandal çıkış! Herkes senin gibi para babası mı aslanım?

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, tuzu kuru olmanın da verdiği rahatlıkla iş hayatının kurallarına isyan etti.

Türkiye Kalite Derneği'nde açıklamalarda bulunan Ilıcalı, sabah erken saatte kalkmak ve yaz aylarında çalışmak gibi konulardan şikâyet etti.

Ilıcalı, “Ben insanların herhangi bir saat düzeninde işe gelmesine karşıyım. Bir gün elimde bir güç olursa mesai saatlerini 10.30'da başlatmayı düşünüyorum. Niye sabah bu kadar erken kalkılıyor anlamış değilim. Niye erken kalkılıyor? Bence insanların uyuması lazım. Niye mesai 10.30 ya da 11.00'da başlamıyor? Biz yazın niye çalışıyoruz? Hava güzel, her şey güzel, niye çalışıyoruz abi ya? Onu anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Ilıcalı sözlerinin devamında da, “Bazı mecburiyetler bizim özel hayatımızı elimizden almış. Bazı kurallar çıkarılmış, kim çıkarmış bilmiyorum...Çok eski zamanlardan sert adamların kuralları ve bu kurallar şimdi de uygulanıyor. Biz niye sabah kalkıyoruz, biz niye Temmuz'da çalışıyoruz? Kim bunu çıkarmış anlamıyorum ya. Kim abi bizi sabah işe yollayan? Birisi zamanında sabah işe gidin demiş ve o günden beri sabah işe gidiyoruz” diye ifade etti.