Tuzlaspor başkanı Keçiörengücü maçı hakkında iddiaları yalanlamıştı, yeni görüntüler olay yaratacak!

Keçiörengücü ve Tuzlaspor arasında oynanan mücadele için flaş bir iddia ortaya atılmıştı, Tuzlaspor cephesi bu olayı reddedip konuyu saptırmış ve Ali Koç'a ağır ithamlarda bulunmuştu. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı, bu görüntüler olay olacak.

Özer Özdemir'in ilginç anı

Keçiörengücü'nün sağ beki Özer Özdemir, maçın 65. dakikasında gelen pasa koşarken adalesinde problem yaşayarak duraksadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO



Boşta kalan topu alan Tuzlasporlu Ahmet Yazar topu sürerek ceza alanına girdi ve adalesinde sorun yaşayan Özer sorunsuz şekilde depara kalkarak yetişmeye çalıştı.

O İlginç an!

Ahmet'in pasında topla buluşan Adeniyi mutlak gol pozisyonundan yararlanamazken pozisyona damga vuran olay ise Özer Özdemir'in pozisyona gösterdiği reaksiyon oldu. Bu görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.