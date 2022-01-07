Tuzlalı çocuklardan yürekleri ısıtan görüntü

Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Tuzla’nın Aydıntepe Mahallesi’nde bulunan Batu sokak üzerinde bulunan kaldırımları yenileme çalışmaları gerçekleştirdiler. Bu çalışmalar sırasında Batu Sokak’ta oturan ve yaşları 4 ile 6 arasında değişen 5 çocuk, belediye personellerine yardım ederek kaldırımı beraber ördüler. Kaldırım örme çalışmasına kum desteği veren çocuklar, ayrıca mala yardımıyla kaldırım düzleme çalışması da yaptılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın durumdan haberi olması üzerine, çocuklara teşekkür ederek ödül olarak pizza ve oyuncak gönderdi. Yürekleri ısıtan görüntülerin yaşandığı kaldırım yapma çalışmaları, kameralar saniye saniye yansıdı.

“Ama okusunlar”

Kaldırım çalışmaları sırasında çocukların yardım etmek istediklerini belirten belediye personeli, “Biz burada rutin kaldırım çalışması yapıyoruz. Çocuklar geldi yardım etti bize. Bizde teşekkür ettik. Başkanımızda yemek sözü vermiş. Yemeklerini söyledik, başkanımızın gönderdiği hediyeleri verdik. Gelecekleri iyi ama okusunlar” dedi.