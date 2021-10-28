Tuzla'dan erken veda!
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında 68 Aksaray Belediyespor deplasmanda 1. lig ekibi Tuzlaspor'u 1-0 yendi ve 4. tura yükseldi.
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Muhammed Sait Emre Alagöz, Faruk Yağlı
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, İbrahim Has, Gökhan Akkan, İbrahim Halil Aksu, Mustafa Emre Can, Safa Kınalı, Selçuk Alibaz (Dk. 76 Sedat Şahintürk), Ahmet Yazar (Dk. 83 Muhammed Sarıkaya), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 46 Tayfun Aydoğan), Onat Kutay Kurt (Dk. 65 Bardhi), Diack
68 Aksaray Belediyespor: Hasan Çayrak, Muhammet Selim Okur, Alperen Kuyubaşı (Dk. 79 Semih İntepe), Furkan Temir (Dk. 63 Gürcan Gözüm), Furkan Gedik (Dk. 63 Ahmet Tuna Akıl), Yusuf Emre Baran, Hasan Gündoğdu (Dk. 79 Oğuzhan Köseoğlu), Muhammed Can, Mervan Yusuf Yiğit (Dk. 69 Alican Tez), Mehmet Aytemiz, Nurullah Serbest
Gol: Dk. 30 Mervan Yusuf Yiğit (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Furkan Temir, Dk. 85 Alican Tez, Dk. 90+5 Ahmet Tuna Akıl (68 Aksaray Belediyespor)
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında 68 Aksaray Belediyespor deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yendi ve 4. tura yükseldi.