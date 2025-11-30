  • İSTANBUL
Yerel Tuzla’daki feci çarpışmanın ardındaki acı gerçek ortaya çıktı!
Yerel

Tuzla’daki feci çarpışmanın ardındaki acı gerçek ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Tuzla’daki feci çarpışmanın ardındaki acı gerçek ortaya çıktı!

Tuzla Orhanlı gişelerinde yaşanan kazaya ilişkin yeni bilgiler netleşti. Gişelere çarpan otomobilde hayatını kaybeden kişinin, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu bildirildi. Kazanın ardından bölgede güvenlik çalışmaları sürerken, genç doktorun ani kaybı büyük üzüntüye neden oldu.

Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen kazayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gişelere çarpan otomobilde yaşamını yitiren kişinin, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Savran’ın kullandığı 34 MVF 612 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşırı hızla gişelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak genç doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

