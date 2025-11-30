  • İSTANBUL
Son Haberler

Türkiye'yi beğenmeyip Almanya'ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?
Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Almanya hayallerinin peşinden giden bir Türk genci, karşılaştığı gerçeklikleri sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoyla dile getirdi. Genç kadın, soğuk hava koşulları, birikim yapamama ve sosyal izolasyon gibi zorluklara dikkat çekerek, göç etme kararını sorguladığını belirtti.

Almanya’ya taşınan bir vatandaş, gurbette yaşadığı hayal kırıklığını çarpıcı şekilde anlattı. Türkiye’yi bırakıp gittiği Almanya’da ne başının göğe erdiğini ne de hayatının kolaylaştığını belirten kişi, soğuk hava, sürekli yağmur ve birikmeyen para nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.

Genç kadının bu dürüst itirafları, yurt dışına göç etmeyi düşünen pek çok kişi için ‘Almanya Hayali’nin sadece hayalden ibaret olduğunu ortaya serdi.

1
