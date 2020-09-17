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Aktüel Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı
Aktüel

Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 23:56:34 -
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı
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