ABD Başkanı Trump imzayı attı! Hedefleri dünyayı değiştirecek

ABD Başkanı Donald Trump, ileri düzey kuantum teknolojilerine yönelik iki yeni başkanlık kararnamesi imzaladı. Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, kuantum teknolojilerinin ülkenin ekonomik büyümesi ve yeni nesil inovasyon kapasitesi açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Trump, ABD’nin kuantum alanında halihazırda güçlü bir konumda bulunduğunu belirterek, yeni kararlarla bu liderliğin daha ileri taşınacağını ifade etti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, kuantum teknolojilerinin ülkenin ekonomik büyümesi açısından büyük önem taşıyan yeni nesil inovasyonu temsil ettiğini söyledi.

Yeni kararnamelerle ABD'de kuantum alanındaki pozitif ivmeyi sürdürmek istediklerini vurgulayan Trump, "Halihazırda açık ara lider konumdayız, artık bu liderliğimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyacağız." diye konuştu.

Trump, ilk kararnamenin önemli bilimsel hesaplamaları yapabilen bir kuantum bilgisayarı üretmek ve gelecek 5 yıl içinde kuantum tabanlı sensörler ile ağlar geliştirmek amacıyla ulusal bir girişimi başlattığını bildirdi.

Amerikan kuantum liderliğine daha önce hiç olmadığı kadar büyük yatırımlar yapacaklarını kaydeden Trump, ikinci kararnamenin de federal kurumların bilgisayar sistemlerini 2031 yılına kadar "kuantum kriptografisi" olarak adlandırılan sisteme geçirmelerini ve güçlü güvenlik standartlarının daha geniş çapta benimsenmesine öncülük etmelerini öngördüğünü belirtti.