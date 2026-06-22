Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için gereken her gelen desteği sağlayacaklarını söyledi.

İSRAİL'E DİKKAT!

Başkan Erdoğan, İsrail tehlikesine dikkat çekerek Pezeşkiyan'a müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğu uyarısı da yaptı.

Cumhurbaşkanı, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye’nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti.

TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan’ın ardından Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye'nin Irak ile ilişkileri daha da ileri taşımayı istediğini, özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Zeydi’yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye’ye davet etti.