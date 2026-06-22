  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Türkiye'ye çağ atlattık’ diyen Erdoğan: Küresel siyasetin oyun kurucusuyuz İşte Siyonist katliamın faturası! 4 aylık saldırılarda 3 bin 519 can kaybı İsrail muhalefetinden siyonistleri tir tir titreten itiraf! Erdoğan, katil Netanyahu'yu terbiye etti Emekli ve memura zamda senaryo değişti: İşte yeni maaşlar! CHP’li İBB raydan çıktı Bakan Kurum Londra’da COP31 hedeflerini açıkladı Enerji dönüşümü hayatımızı değiştirecek Özel'ci Umut Akdoğan: CHP'ye keşke Kılıçdaroğlu yerine kayyım atansaydı Laikçi azınlık başörtülüleri imha planı yaparken… CHP’li İzmir Büyükşehir’den toplu yoga ayini Haymana Belediye Başkanı CHP'den istifa etti CHP'li Adalar Belediyesi'nde kirli çark ifşa oldu: Detaylar evlere şenlik!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirterek Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için gereken her desteği sağlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için gereken her gelen desteği sağlayacaklarını söyledi.

İSRAİL'E DİKKAT!

Başkan Erdoğan, İsrail tehlikesine dikkat çekerek Pezeşkiyan'a müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğu uyarısı da yaptı.

Cumhurbaşkanı, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye’nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi de ifade etti. 

TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan’ın ardından Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye'nin Irak ile ilişkileri daha da ileri taşımayı istediğini, özellikle enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında iş birliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Zeydi’yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye’ye davet etti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23