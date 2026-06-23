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Dünya Küresel haydut Trump, kirli emeline ulaştı! İran'a nükleer denetimi kabul ettirdi
Dünya

Küresel haydut Trump, kirli emeline ulaştı! İran'a nükleer denetimi kabul ettirdi

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Küresel haydut Trump, kirli emeline ulaştı! İran'a nükleer denetimi kabul ettirdi

Küresel haydut ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın kapsamlı nükleer denetimleri kabul ettiğini açıkladı. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasına onay verildiğini, ancak şartların ihlali halinde deniz ablukasının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi.

Ekonomiyi ve enerji koridorlarını aylardır büyük bir uçurumun kenarında tutan Washington-Tahran geriliminde, İsviçre'deki Bürgenstock zirvesinin ardından tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kapsamlı nükleer denetimleri kabul ettiğini açıkladı.

Reuters'te yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kapsamlı nükleer denetimleri kabul ettiğini açıkladı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına onay verdiğini belirtirken, şartların ihlali halinde deniz ablukasının yeniden uygulanabileceğini söyledi.

Ayrıca serbest bırakılan fonların ABD kontrolündeki bir hesap üzerinden gıda ve tıbbi malzeme alımında kullanılacağını ifade etti.

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