Tuzla'da aranan kişilere ve uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da, aranan kişilere ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürelen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi yakalandı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede dün 06.00 sıralarında hakkında aranması bulunan ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 32 adrese helikopter destekli operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında hakkında aranması bulunan 6 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 5 kişi yakaladı.

Gözaltına alınanlar arasında kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan Harun A., anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan aranan Faruk Y., hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan aranan Yusuf K, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan Özlem D., basit yaralama suçundan 3 bin lira para cezası ile aranması bulunan Cumhur İ., yağma suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranması bulunan Serdar K'nin bulunduğu bildirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürelen Emre A., Gökhan D., İsmail Ç., Ersin D. ve Vedat D. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre A., Gökhan D., İsmail Ç., Ersin D., Cumhur İ. ve Yusuf K. serbest bırakılırken Vedat D. ve Faruk Y. adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerden Harun A., Serdar K. ve Özlem D. tutuklandı.