Bugün dengeleri değiştirecek adım atılabilir! CHP’den ayrılacak belediye başkanı sayısı ağızları açık bıraktı

Yolsuzluk ve rüşvet suçlarından görevden uzaklaştırılan, casusluk dosyasından da tutukluluğu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinde, Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

24 Temmuz’da yola çıkan Yeni Parti, ilk PM toplantısında, partinin A Takımı da belirlemişti. Özgür Özel’in dokuz isimden oluşan MYK’si, PM’den yetki almıştı.

Öte yandan CHP’li 200’e yakın belediye başkanının Yeni Parti’ye geçme talebini parti yönetimine ilettiği belirtilirken Yeni Parti bünyesinde kurulan heyetin, 'Muhalefet blokunda kriz yaratmayacak' ve belediye meclislerindeki dengeyi bozmayacak bir geçiş formülü üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTABİLİR

Özgür Özel ile birlikte CHP’den istifa eden 91 milletvekili tarafından kurulan Yeni Parti’nin milletvekili sayısının da artacağı ileri sürüldü.

CHP’den, 'duygusal nedenlerle ayrılamayan' isimlerin de kısa süre içinde Yeni Parti’ye katılacağını savunan bir parti kurmayı, "Yeni Parti'nin milletvekili sayısı kısa süre içinde 100’e ulaşacak" görüşünü ileri sürdü.

200'E YAKIN BELEDİYE BAŞKANI YENİ PARTİ'YE GEÇECEK

24 Temmuz’un ardından CHP bünyesinde kalan çok sayıda belediye başkanı ve belediye meclis üyesinin de Yeni Parti'ye geçeceği öğrenildi.

Yeni Parti kaynakları, 200’e yakın belediye başkanının, Yeni Parti’ye geçiş talebini ilettiği belirtildi.

Yeni Parti kurmayları ise "Hızlı ve toplu bir transfer operasyonu" yerine, "Yerel yönetimlerdeki dengeleri gözeten kademeli bir geçiş modeli" üzerinde çalışıldığını dile getirdi.

İLK KATILIM DALGASI BU HAFTA OLACAK

Yerel yönetimlerden sorumlu olarak görevlendirilen Yaşar Tüzün’ün başkanlığında bir heyetin kapsamlı çalışma yürüttüğünü anlatan bir Yeni Parti kurmayı, “Belediye başkanlarının yanı sıra belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyelerinin durumları da tek tek değerlendirilecek.” diye konuştu.

Yeni Parti yönetiminin, belediye meclislerindeki dengeleri dikkate alarak geçişleri kabul edeceği bildirildi.

Olası geçişlerin belediyelerin yönetim süreçlerini kilitleyecek veya muhalefet blokunda yeni krizler yaratacak bir görüntü oluşturmamasına özen gösterileceğini anlatan Yeni Parti kaynakları, ilk katılım dalgasının 27 Temmuz haftasında kamuoyuna ilan edilebileceğini anlattı.

KILIÇDAROĞLU’NUN OLAY ARINMA AÇIKLAMASI

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye üye katılım törenindeki konuşmasında isim vermeden Yeni Parti'nin kurulmasını ima ederek, "CHP'deki arınma büyük ölçüde gerçekleşti" diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu, "Siyasetçi temiz ve ahlaklı olmak zorundadır. Ben siyasette yolsuzluklara karşı çıktığım için, yolsuzluklarla mücadele ettiğim için tanındım. CHP, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti." demişti.